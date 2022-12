Pallavolo, condivisione ed entusiasmo nella prima fase del Centro di Qualificazione Regionale settore Atleti della FIPAV Liguria

Avvio denso di attività per il Centro di Qualificazione Regionale settore Atleti nella stagione 2022/2023. Grande soddisfazione per Fipav Liguria nell’anno agonistico dedicato alla totale ripartenza delle attività post pandemia.

Per il settore femminile, la prima fase dell’attività di qualificazione nazionale ha coinvolto 60 atlete. I Centri di Qualificazione Territoriale hanno organizzato, in ciascun territorio, uno stage per atlete nate nel 2009 tra il 22 e il 29 ottobre. Questi incontri hanno permesso di individuare atlete, con particolari caratteristiche fisico/tecniche, da convocare al Regional Day tenutosi dal Centro di Qualificazione Nazionale a novembre al Paladiamante. Da segnalare anche i momenti di confronto tra selezionatori territoriali e tecnici societari.