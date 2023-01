Calcio giovanile. Ospedaletti, doppia amichevole sul campo dello Spezia

Il 2023 orange inizia con un doppio prestigioso impegno per il settore giovanile.

Mercoledì i ragazzi delle leve 2007 e 2008 allenati dai mister Marco Anzalone e Andrea Caverzan, accompagnati dai rispettivi dirigenti e da Paolo Ciarlo in qualità di rappresentante della società, saranno impegnati in due amichevoli sul campo dello Spezia.

I due test in programma nella tarda mattinata di mercoledì al centro sportivo ‘Federghini’ di La Spezia sono stati organizzati grazie al lavoro di mister Caverzan, ex aquilotto rimasto in ottimi rapporti con la società bianconera.

L’iniziativa sarà poi ripetuta durante l’anno coinvolgendo anche altre leve orange per consentire a tutti di confrontarsi con una realtà professionistica tra le più prestigiose in regione.