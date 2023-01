Volley giovanile, festa grande ad Alassio per Millenium Brescia, PlayAsti e Lpm Mondovì nel 23° Torneo della Befana

L’albo d’oro del Torneo Nazionale della Befana, grande kermesse di pallavolo giovanile che si svolge sotto l’egida della Fipav, dà il benvenuto a Millenium Brescia (Under 18), PlayAsti (Under 14) e Lpm Mondovì (Under 12), squadre che oggi si sono aggiudicate, nelle rispettive categorie, le prime tre finali (trasmesse in diretta Facebook) della 23a edizione. Stesse società in campo (e un successo per parte) nelle sfide decisive di U12 e U14, quest’ultima decisa al fotofinish. Il trionfo lombardo tra le U18 non ha consentito al Piemonte di fare tris. Tre podi per il club monregalese, due (e un 4° posto) per il sodalizio astigiano, poca gloria per le rappresentanti liguri.

A premiare (riconoscimenti a tutte le squadre e alle migliori di ciascun tabellone) anche Roberta Zucchinetti, presidente del consiglio comunale alassino, con delega allo sport.

Trentasette sono le squadre che hanno terminato le loro fatiche oggi, dopo tre intense giornate. Dal primo pomeriggio odierno sono in campo altri 28 team, suddivisi in due categorie, U13 e U16, le cui ostilità proseguiranno sino a sabato 7, quando al Palaravizza di Alassio, rispettivamente alle ore 15 e 16.15, andranno in scena le finali per il 1/2° posto.

Delle cinque categorie, la sola Under 12 prevedeva formazioni miste, con qualche maschietto schierato tra tante ragazze. L’impressione è che il livello generale sia cresciuto rispetto alle edizioni pre-Covid. Le località sedi di incontri sono: Alassio, Loano, Toirano, Ceriale, Andora, San Bartolomeo al mare e Diano Marina.

Le classifiche finali

Under 18: 1. Millenium Brescia, 2. Valle Belbo Canelli, 3. Lpm Mondovì, 4. PlayAsti, 5. Granda Cuneo, 6. Lemen Almenno Bg, 7. El Gall Grinzane, 8. Golfo Diana, 9. Club ‘76 Gs Pino, 10. Intercomunale Cagno Co, 11. Roero Vezza d’Alba, 12. Dravelli Moncalieri.

Under 14: 1.PlayAsti Gold, 2. Lpm Mondovì, 3. L’Alba, 4. Parella Rossa To, 5. Millenium Brescia, 6. In Volley, 7. Valenza, 8. Sabazia Vado, 9. Finalmaremola, 10. San Pio X Loano, 11. Caselle, 12. El Gall, 13. Granda Cuneo, 14. Parella Blu, 15. Dogliani, 16. PlayAsti Silver, 17. Golfo Diana, 18. Intercomunale Cagno.

Under 12: 1- Lpm Mondovì, 2. PlayAsti 2011, 3. Balamunt Lanzo To, 4. Cherasco, 5. PlayAsti 2012, 6. Fenera Chieri, 7. Maremola.

I punteggi delle finali per il 1/2° posto

Under 18: Millenium Brescia-Valle Belbo 2-0 (21-18, 23-21)

Under 14: PlayAsti Gold-Lpm Mondovì 2-1 (21-14, 15-21, 18-17)

Under 12: Lpm Mondovì-Play Asti 2011 2-0 (21-18, 21-12)

I premi individuali

Under 18: Ludovica Ponzone (PlayAsti, mvp), Fiamma Rasero (Valle Belbo, attacco), Beatrice Fissore (Lpm Mondovì, palleggio), Emma Tenca (Millenium Brescia, difesa).

Under 14: Iris Gjoka (PlayAsti, mvp), Lara Bonino (PlayAsti, attacco), Sofia Aleandri barbero (Parella, palleggio), Vanessa Ravera (Lpm Mondovì, difesa).

Under 12: Glodie La Joie (Lpm Mondovì, mvp), Nicole Maggi (Maremola, attacco), Carlotta Ponte (PlayAsti, palleggio), Erika Revelli (Lpm, difesa).

Le squadre in campo da oggi

Under 16 femminile (16 squadre): Cogovalle (Ge), Pgs El Gall Grinzane (Cn), Golfo di Diana, New Carmagnola (To), PlayAsti, Balamunt Lanzo T. (To), Centallo (Cn), Val Chisone (To), Roero Vezza d’Alba (Cn), Intercomunale Cagno (Co), Albisola, Valle Belbo Canelli (At), Cusio San Maurizio d´Opaglio (No), Cherasco (Cn), Treviglio 07 e Treviglio 08 (Bg).

Under 13 femminile (12 squadre): Pgs El Gall Grinzane, Balamunt Lanzo (To), Fenera Chieri (To), Cogovalle (Ge), In Volley Cambiano (To), Intercomunale Cagno (Co), Maremola Pietra Ligure, Dogliani (Cn), Ovada (Al), PlayAsti, Imperia, Cherasco (Cn).