Calcio. Domenica di fuoco in Prima Categoria: Vadese-Quiliano&Valleggia e Pontelungo-San Francesco Loano accendono i gironi ponentini

Un antipasto stuzzicante è già stato servito ieri con i primi due anticipi del girone B, ma la prima domenica calcistica di gennaio si preannuncia a dir poco scoppiettante con sfide attesissime da tifosi e addetti ai lavori.

Nel gruppo A sarà il posticipo delle 18.00 tra Pontelungo e San Francesco Loano il match clou di giornata: un testa a testa al vertice cruciale per le ambizioni di primato di due squadre ambiziose di giocarsi la vittoria del campionato fino alla fine. Da seguire anche Camporosso-Millesimo e Aurora-Andora, in zona salvezza spiccano Mallare-Plodio e Altarese-Oneglia.

Cancelli invece aperti al "Chittolina" per la sfida clou del girone B: dopo lo 0-0 del Pra contro l'Olimpic, il Quiliano&Valleggia ha un'occasione d'oro per tentare un mini allungo in vetta, ma l'avversario odierno sarà tra i più ostici dell'intero campionato: vendicare il 4-0 subito all'andata e recuperare i due punti persi prima di Natale con il Savona sono due buoni motivi in casa Vadese per iniziare forte il 2023, con l'obiettivo di lasciarsi definitivamente alle spalle l'ultima annata caratterizzata da tanti infortuni.

In chiave playoff spicca Albissole-Spotornese, mentre Letimbro-Veloce e Priamar-Speranza assumono un significato importante per ciò che riguarda la lotta salvezza.

Il programma: