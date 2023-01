Volley, Serie D. Il Tweener Andora è pronto a ripartire, coach Ammendola: "Ci aspetta un ritorno ancora più difficile"

Riparte dalla trasferta in casa del Volare Volley il campionato del Tweener Andora, la squadra di coach Alessia Ammendola guida la classifica al termine del girone d’andata, con cinque punti di vantaggio sull’immediata inseguitrice Finalmaremola. Un vantaggio che fa respirare le biancoblù, ma che allo stesso tempo non da grandissimi margini di errore.

Riposo ma anche tanto lavoro in queste ultime settimane: “La sosta natalizia ci ha permesso di concentrarci sia sul recupero di alcune giocatrici da piccoli infortuni sia sulla preparazione fisica” – commenta l’allenatrice andorese – “La squadra è in forma e pronta per ricominciare”.

Girone di ritorno che sarà tutt’altro che in discesa: “Sarà ancora più difficile di quello d’andata perché le squadre si conoscono già e quindi ogni partita sarà una vera battaglia. La sconfitta di Taggia ci è servita per capire che nessuno ti regala niente e che dobbiamo essere sempre brave noi a guadagnarci i 3 punti”.

La striscia di successi però non è da dimenticare: “Sono fiduciosa per le prossime partite perché questa squadra è un giusto mix di ragazze esperte e giovani e ognuna di loro ha qualcosa da dare. Il mio lavoro consiste solo nel metterle nelle migliori condizioni per esprimersi al meglio, per il resto parla il campo. Domenica giochiamo ad Arenzano contro una squadra che, nonostante il risultato dell’andata, ci aveva messo in difficoltà; sabato prossimo invece affronteremo in casa l’Imperia. Insomma un inizio difficile e scoppiettante”.