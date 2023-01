Pallanuoto, Serie A1 maschile. BPER Rari Nantes Savona alla prova Bogliasco

Sfida interessante quella che mette di fronte la BPER Rari Nantes Savona nella 12esima giornata del campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto.

La compagine savonese ospiterà alla piscina "Zanelli" mercoledì 18 gennaio (ore 15) il Bogliasco, team da non sottovalutare, visto l'ultimo posto in graduatoria, e reduce dalla sconfitta interna contro il Nuoto Roma. La BPER Rari Nantes Savona ha invece pareggiato per 11-11 in trasferta contro Posillipo ed quarta in classifica a quota 22 punti.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Luca Castagnola di Roma e Alessio

Nicolai di Cerveteri (Roma).

SERIE A1 MASCHILE: IL PROGRAMMA DELLA 12a GIORNATA (Mercoledì 18 gennaio, ore 15)

Nuoto Roma - Telimar

CC Ortigia - AN Brescia

Pro Recco - De Akker Team

RN Savona - Bogliasco

Anzio Waterpolis - CN Posillipo

Pallanuoto Trieste - Nuoto Catania

Salerno - Genoa Quinto

LA CLASSIFICA: PRO RECCO IN TESTA, SAVONA QUARTO

33 Pro Recco

30 AN Brescia

27 CC Ortigia

22 RN Savona

21 Telimar

18 Genova Quinto

10 Nuoto Roma

10 De Akker Team

10 Salerno

8 Anzio Waterpolis

5 CN Posillipo

4 Bogliasco

4 Nuoto Catania