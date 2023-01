Pallacanestro Alassio, il nuovo anno inizia bene per i colori gialloblu

Dopo l'intervallo lungo la partita cambia in un amen e i genovesi si rifanno sotto sia per loro meriti sia approfittando di un nostro calo di concentrazione e intensità condito da fischi non sempre capibili.

L'inerzia del match è tutta a favore dei genovesi per come hanno recuperato nel finale e per una situazione falli non semplice per diversi giocatori dei gialloblù ma è qui che dimostriamo carattere, freddezza portando a casa una partita molto difficile...