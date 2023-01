Calcio, Praese. Il presidente Sciotto replica al Celle Varazze: "Dissento dalla loro versione, ma siamo pronti a migliorare i rapporti con loro"

La risposta della Praese al Celle Varazze non si è fatta attendere dopo il comunicato di ieri pomeriggio del club biancoblu.

Il presidente dei verdi, Sciotto, atteso dal big match di domani contro il Pietra Ligure, ha voluto rimarcare alcuni passaggi della nota delle Civette, pur confermando la propria disponibilità alla costruzione di un rapporto più sereno tra i due club:

"Faccio riferimento - esordisce Sciotto - al comunicato emesso dalla Società sportiva asd Celle Varazze, i cui contenuti non mi trovano d'accordo per svariati motivi che provo sinteticamente a rappresentare qua di seguito.

Ritengo, anzitutto, che se fosse successo tutto quello descritto nel contenuto del loro comunicato l'arbitro ed i suoi assistenti di gara avrebbero sospeso a norma di regolamento la partita, cosa che non si è verificata.

Aggiungo, inoltre, che anche nel comunicato del giudice sportivo sarebbero stati evidenziati e sanzionati tali accadimenti con provvedimenti di natura diversa da quelli di una multa debitamente contenuta e compatibile a ciò che è realmente avvenuto al campo.

Da parte nostra, seppur amareggiati da certe difformità riportate nel comunicato stampa ci rendiamo disponibili per future e migliori intese con la Società Celle Varazze.

Ringraziamo infinitamente i nostri tifosi per il loro supporto ritenendo e rimarcando che lo stesso non era finalizzato a nuocere ma a sostenere solo la nostra squadra.

Ovviamente condanniamo i tre episodi riferiti ai petardi sparati sotto la tribuna per i quali il sottoscritto in qualità di Presidente si è prodigato ad invitare i propri tifosi a smettere con il loro uso, tentativi poi andati a buon fine.

Preciso che non sono avvenuti tafferugli tra tifosi e che l'arbitro non è intervenuto se non a gioco fermo per qualche secondo chiedendo giustamente al capitano di calmare la situazione petardi (come già prima espresso).

La polizia è intervenuta solo ed esclusivamente perché probabilmente coinvolta da una Dirigente del Celle Varazze (anch'essa appartenente alle forze dell'ordine) la quale ritengo abbia esagerato ed esasperato la cosa forse in ragione di un risultato sul campo decisamente in salita.

Mi meraviglio, inoltre, come possano asserire di non aver mai assistito a comportamenti simili semplicemente perché i tifosi hanno utilizzato frasi colorite nel sostenere la propria squadra.

Preciso che NON hanno mai insultato nessun tifoso del Celle Varazze ne' tanto meno singoli giocatori o membri dello staff.

Abbiamo vinto un importante impegno ed ora pensiamo calcisticamente allo scontro di Pietra Ligure con l'augurio di vedere una gran bella partita".