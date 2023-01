Calcio. Serie D. Tornano gli anticipi del sabato con il turno infrasettimanale alle porte: per il Vado c'è la trasferta con il Pont Donnaz

E' reduce da ben sei pareggi consecutivi lontano da casa il Vado di mister Didu, che continua comunque a tenere una media punti importante per ambire al traguardo playoff. Dietro però corrono veloce: Gozzano, Derthona e Asti hanno ricompattato la classifica dal quinto al decimo posto, "costringendo" i liguri ad alzare nuovamente i giri del motore anche in trasferta.

Diventa perciò fondamentale - seppur non decisiva - la tappa che Di Renzo e compagni affronteranno nel pomeriggio contro il Pont Donnaz: ritrovare i tre punti lontano dal "Chittolina" permetterebbe alla formazione rossoblu di iniziare al meglio un trittico ravvicinato di partite che sarà completato dal match interno di mercoledì con la Castellanzese e dalla trasferta di domenica prossima in casa del Chieri.

Gli altri anticipi del giorno vedranno il Sestri Levante capolista impegnato a Pinerolo dopo tre partite senza vittorie, che hanno permesso alla Sanremese di riportarsi a -7 dalla vetta. In zona playoff, invece, Ligorna e Gozzano cercano ulteriore slancio nelle trasferte contro Castellanzese e Chisola, mentre Borgosesia-Chieri mette in palio punti pesanti in chiave salvezza.

Nel dettaglio tutto il programma con i relativi orari