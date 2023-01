Non si da pace Tony Odescalchi per la sconfitta del suo Pra contro il Quiliano & Valleggia.

Al tecnico dei gialloneri non è piaciuta la gestione dei cartellini dell'arbitro Crova, recriminando anche per l'intervento su Mukaj in area di rigore non sanzionato con il rigore dal direttore di gara.

La volontà ferrea è quella però di non mollare, sperando in un assist da parte del Masone, avversario domenica prossima del Q&V, già domenica prossima,.