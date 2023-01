Calcio, Serie D. Già fissato il recupero tra Vado e Castellanzese, si torna in campo mercoledì 1 febbraio

L'ipotesi di un recupero immediato, anche per evitare di intasare il calendario nella fase cruciale del campionato, era la più plausibile e si è rivelata la più concreta dopo il rinvio di Vado - Castellanzese.

I rossoblu e i neroverdi di Didu e Mazzoleni si ritroveranno in campo quindi mercoledì prossimo, 1 febbraio, per disputare la sfida valida per la ventitreesima giornata.

Il fischio d'inizio, che decreterà la ripresa dall'undicesimo minuto (in cui è avvenuto l'infortunio dell'arbitro Dorillo, è fissato alle 14:30.