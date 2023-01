Calcio. Pareggio nell'anticipo serale, il 2-2 non sposta la graduatoria di Spotornese e Letimbro

capitan Rossetti ha portato momentaneamente in vantaggio la Letimbro

Altalena di emozioni questa sera al Ruffinengo dopo la Spotornese e la Letimbro si sono rincorse, superandosi a vicenda, nel corso di tutti i 90 minuti.

A conti fatti la squadra di Oliva può rientrare a casa con un pizzico di soddisfazione in più per il punto raccolto fuori casa arrivato in inferiorità numerica, ma classifica alal mano la graduatoria di entrambe le formazioni resta quasi inalterata.

LA regola dei cinque punti resta una tagliola non indifferente, sia in zona playoff che in zona playout.

Il match, dopo l'espulsione di Bozzo al 20', ha visto passare in vantaggio al 43' la squadra di Dorigo con Polito, ma i gialloblu non si sono scomposti, trovando subito il pareggio con Molinari.

Nella ripresa gli ospiti mettono la freccia con Rossetti, prima del 2-2 definitivo di Bogarin.

SPOTORNESE - LETIMBRO 2-2 (43' Polito, 75' Bogarin - 45' Molinari, 56' Rossetti)

Spotornese: Filippi, Cosentino, Crovella, Greco, ottonello, Cosentino, Bogarin, Orcino, Polito, Cossu, Carminati.

A disposizione: Genta, Basso, Zhuzhi, Lione, Chessa, Ferrigno, Ferrotti, Tomasi, Bianco.

Allenatore: Dorigo

Letimbro: Fradella, Frumento, Bozzo, Guerra, Crino, Rossetti, Mencacci, Belmonte, Aglietto, Pescio, Molinari.

A disposizione: Venturino, Testi, Russo Artimagnella, Murialdo, Ottonello, Zecchino, Odenato, Zignego, Valdora.

Allenatore: Oliva

Arbitro: Ciarlo di Savona

La classifica.