Calcio, Rappresentativa Under 19. Oggi amichevole a Ligorna, chiamate savonesi per Albenga e Cairese

La formazione della selezione giovanile "Juniores Under 19" del Comitato Regionale sta prendendo forma con la convocazione dei giocatori presso il campo "Ligorna A" di Genova per una gara amichevole contro la Società Ligorna 1922 (Under 19 Nazionale). La sfida si svolgerà oggi, giovedì 2 Febbraio alle ore 16.00

.L'elenco dei giocatori convocati comprende atleti provenienti da diverse società calcistiche della regione, tra cui per la provincia di Savona l' Albenga 1928 e la Cairese.

La squadra sarà guidata dal Commissario Tecnico Corrado Orcino e dal Coordinatore Organizzativo Giuseppe Ferrando.

Il team sarà allenato da mister Giuseppe Chiappucci, con il supporto del Vice Allenatore Michele Maggiari, del Preparatore dei Portieri Jacopo Provato e del Dirigente Giuseppe Ferrando. Inoltre, il gruppo sarà affiancato dal isioterapista, Francesco Bevegni, e dal magazziniere, Sergio Gandolfo.

Questo test rappresenta un'opportunità importante per i giocatori di mettere alla prova le loro capacità e per gli allenatori di valutare il livello delle prestazioni Torneo delle Regioni.

I convocati:

Albenga 1928

Graziani Thomas

Angelo Baiardo

Borreani Marco – Fossa Filippo – Zuppiroli Maxim

Arenzano Football Club

Damonte Lorenzo

Athletic Club Albaro

Tiam Souleye

Busalla Calcio

Gottingi Alessandro

Cairese

Berretta Federico – Fontana Matteo – Rizzo Matteo Giorgio

Canaletto Sepor

Favazza Francesco

F.S. Sestrese Calcio 1919

Bongiorni Federico – Tomé Luca

Football Genova Calcio

Milite Matteo

Imperia Calcio Srl

Morchio Tommaso

Lavagnese 1919

Casoni Pietro

Rapallo R. 1914 Rivarolese

Costa Nicolò

Rivasamba H.C.A.

Linale Daniele

Taggia

Ialacqua Federico