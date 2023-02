Calcio, la Letimbro storce il naso per l'arbitraggio contro la Spotornese: "Serve maggior equilibrio nelle sanzioni"

In un contesto assolutamente corretto, non si comprende come un arbitro parta da trenta metri per espellere un giocatore che cade durante una ripartenza in corsa con l' avversario in mezzo agli altri giocatori che non si scompongono. Se ci fosse stato un intervento violento alla tibia (difficile da vedere con tale precisione da tale distanza) prima di tutto è immaginabile che i compagni avrebbero immediatamente reagito a difesa del danneggiato, cosa che non è accaduta ed inoltre il giocatore biancoazzurro sembrava manifestare problemi in altra parte dell'arto.