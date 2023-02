Pallanuoto. La RN Savona chiama il pienone per il match con il Tourcoing, ingresso a 5 euro per chi indosserà un indumento rosso

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’incontro di ritorno dei Quarti di Finale della Len Euro Cup che vedrà la Rari affrontare i francesi del Tourcoing. All’andata è finita 8 a 5 per i biancorossi, ma come ha sottolineato il tecnico Alberto Angelini, ci sono ancora quattro tempi da giocare prima di superare il turno e volare in Semifinale.

Mercoledì 8 febbraio alle 19 sarà, quindi, il momento della verità e la Rari avrà bisogno più che mai del calore e del sostegno del pubblico delle grandi occasioni. Per questo motivo la società savonese invita tutta la cittadinanza ed in particolare tutte le realtà sportive savonesi a sostenere la Rari. Ma non solo. L’obiettivo è quello di trasformare la piscina “Zanelli” in un’arena biancorossa che spinga i ragazzi di Angelini verso la vittoria per continuare il sogno europeo.

Ecco perché tutti coloro che si presenteranno in piscina indossando un indumento di colore rosso potranno acquistare il biglietto al prezzo scontato di 5 euro anziché 8. Inoltre, per tutti coloro che assisteranno alla partita, la Savona Half Maraton e l’azienda Isolani, in collaborazione con la Rari Nantes Savona, metteranno a disposizione dei buoni sconto. Insomma ci sono tutte le condizioni perché quella di mercoledì diventi una serata di grande sport e divertimento dove ovviamente non si può mancare.