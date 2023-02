Vela, Farfallina 2 di Davide Noli dello YC Sanremo in testa al giro di boa del campionato Invernale del Ponente ligure

Ha girato la boa di metà di campionato, con due barche in fuga, la 32^ edizione dell’Invernale del Ponente organizzato da Varazze CN, CV Celle e LNI Savona. La campionessa in carica Farfallina 2 è al comando della Divisione ORC con quattro successi, un secondo e un terzo posto e, nonostante i suoi nove metri, ha ben 13 punti di vantaggio sulle inseguitrici, barche di oltre 10 – 12 metri che, oltre agli abbuoni, devono vedersela anche con la capacità di Farfallina 2 di vincere due prove pure in tempo reale e di tagliare la linea di arrivo in seconda o terza posizione nelle altre regate.

Nella Gran Crociera la sette metri Nuvola Rossa ha a propria volte un distacco di 5 punti sulle avversarie. Infine nella Stazza IRC, gestita con una formula segreta per impedire ai progettisti di giocare a tavolino con i vari parametri di stazza, lo strapotere di Farfallina 2 è dimostrato dal filotto di sei vittorie a punteggio pieno. Merito di giornate dal vento medio con cui le due piccole e semi plananti barche al comando raggiungono subito le rispettive velocità di punta mentre le avversarie più grandi e pesanti hanno bisogno di maggior abbrivio accumulando ritardo ad ogni virata e giro di boa. Sembra quindi che nelle ultime 4 giornate in programma nei fine settimana del 4-5 e 25-26 febbraio, l’attenzione di chi segue il campionato sarà calamitata, fra le 33 barche partecipanti, dalle sfide per il secondo gradino del podio nelle varie classifiche dove le inseguitrici sono a quasi pari punti:

- ORC: 1) Farfallina 2 (Corsa 915, Davide Noli, YC Sanremo) 6 punti; 2) Assel (Visamara 34, Alessio Arra, Asper Genova) 19 punti; 3) Horatio (X-41, Massimiliano Rizzo, Skipper Club Milano) 20 punti, 4) Velasquez (Ridas 37, Luigi Buzzi, CN Celle) 22 punti.

- IRC: 1) Farfallina 2 (idem c.s.) 5 punti; 2) Voscià (Comet 45-S, Andrea Resnati, LNI Milano) 10 punti; Blu Lunetta (Proto, Paolo Pagnini, CV S.Margherita L.) 18 punti.

- Gran Crociera: 1) Nuvola Rossa (J-24, Davide Grignani, Varazze CN) 9 punti; 2) Sparviero (Fun, Alberto Pedone, Mirage Windsurf Albisola) 14 punti; Mediterranea (X-362, Marco Pierucci, CV Domaso) 15 punti.