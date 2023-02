Calcio. Prima Categoria B: derby tra deluse al “Santuario”: tocca a Savona e Speranza inaugurare il weekend di campionato (ore 15.00)

Appaiate a quota 25 punti, in quel sottile limbo di centro classifica, tra zona playoff (difficile ma non impossibile) e spauracchio playout (ancora a distanza di sicurezza).

Savona e Speranza puntano a regalarsi una gioia in questo primo sabato di febbraio, in un contesto extra campo ben differente e inopportuno da paragonare: gli striscioni, i cui problemi sono ormai noti anche ai muri, hanno da pensare solamente a chiudere la stagione senza patemi e in modo dignitoso (se arriverà qualcosa di più, sarà tutto di guadagnato), mentre i rossoverdi, con una rosa sempre incentrata sui giovani, sogna quel traguardo playoff in parte allontanatosi domenica scorsa con il rocambolesco 4-3 rimediato dalla Vadese.

Sarà una sfida stuzzicante anche per mister Girgenti, tornato al “Santuario” dopo una breve parentesi estiva, sotto la gestione Mordeglia, proprio alla guida degli striscioni.

Squadre in campo alle ore 15.00, webcronaca su Svsport.it

Il programma: