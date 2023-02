Calcio, Promozione. Il Soccer Borghetto soffre ma torna al successo, decide Gibertini a un soffio dal 90'

SOCCER BORGHETTO - CAMPESE 1-0 (88' Gibertini)

50' FINISCE QUA! TORNA AL SUCCESSO IL SOCCER BORGHETTO!

47' doppio giallo in due secondi per Rimassa Prima il fallo poi le proteste: ingenuo il giocatore biancorosso. Ultimi minuti in 10 per il Soccer

46' rinforza gli ormeggi Cattardico, esce Auteri ed entra Nardulli

45' saranno quattro i minuti di recupero

43' GIBERTINI!!!! IL SOCCER PASSA! MANCINO A GIRO VINCENTE ALL'ANGOLINO BASSO! UNA PARABOLA DISEGNATA CHE NON LASCIA SCAMPO A BALBI!

38' doppio cambio Campese, escono Marchelli e Zignego, al loro posto Tobia e Arrache

33' gol annullato al Soccer! Palo di Di Lorenzo, sulla ribattuta Carparelli va in rovesciata a segno, ma il primo assistente Costantino alza la bandierina

23' cambia ancora Cattardico, Giglio rileva Staltari

22' iniziano ad allungarsi le squadre, entriamo in una fase decisiva

21' Staltari va di controbalzo, tiro centrale che Balbi blocca con attenzione

19' rischia il Soccer sul tiro di Criscuolo, difesa sorpresa sulla rimessa verdeblu

16' Parodi per Bassi, primo cambio Campese

15' tiro cross di Auteri che attraversa tutta l'area, nessuno però è pronto alla deviazione vincente.

12' Gibertini - Viola - Staltari, mancino dell'esterno che sfiora l'incrocio dei pali. Prova a salire di tono il Soccer

11' rischia Chiappori su Auteri, ammonito

10' controllo da paura in corsa di Carparelli, l'attaccante biancorosso si autoapparecchia la conclusione di destro, tampona in angolo Balbi

9' Marchelli da fuori, mira difettosa

6' decolla Criscuolo sul contrasto con Carro Gainza, giallo per il centrocampista uruguaiano

3' subito Gibertini al tiro, Chiappori agevola la parata a Balbi deviando la sfera

2' cambia molto la fisionomia del Soccer, se il modulo resta inalterato non mancano i cambi di posizione: Alberto passa centrale insieme e Viola con Calcagno a scalare come terzino sinistro. Di Lorenzo affianca in mediana Carro Gainza, mentre Gibertini e Staltari sostengono sugli esterni Carparelli e Auteri.

1' doppio cambio Soccer Borghetto, escono Daprile e Gasco, al loro posto Di Lorenzo e Gibertini

SECONDO TEMPO

45' duplice fischio per Pettirossi, squadre negli spogliatoi

42' sempre preziosi gli strappi di Auteri, ammonito anche Oliveri

40' Auteri sbaglia un rigore in movimento, destro troppo aperto rispetto al palo destro di Balbi. E' la prima occasione netta del match

37' Pirlo duro su Auteri, estratto un altro cartellino giallo

37' Criscuolo a terra in area, lascia correre ad ampi gesti Pettirossi.

35' punizione di Criscuolo, Marchelli salta indisturbato ma non riesce a trovare la torsione giusta

34' giallo anche per Alberto

33' ammonito Marchelli nella Campese, sulla posizione seguente Carparelli vede la sua battuta stoppata dalla barriera

29' si vede la Campese, Gallo si allunga e blocca in presa

27' biancorossi molto contratti in questa prima mezz'ora, la Campese ha buon gioco a contenere

22' il Soccer prova a scuotersi con il mancino di Staltari, palla fuori

16' 4-4-2 pulito per il Soccer Borghetto con Gasco e Carro Gainza in mediana, Calcagno e Staltari sugli esterni, le due punte sono Auteri e Carparelli

12' molta intensità in avvio su entrambi i fronti, difettano tempo e spazio per la giocata giusta

3' punizione al veleno di Criscuolo, respinge sul primo palo Gallo

1' si parte!

PRIMO TEMPO

SOCCER BORGHETTO: Gallo, Tripodi, Alberto, Daprile, Viola, Gasco, Carparelli, Carro Gainza, Staltari, Auteri, Calcagno

A disposizione: Rossi, D'Aiuto, Nardulli, Kacellari, Barone, Rimassa, Gibertini, Giglio, Di Lorenzo.

Allenatore: Cattardico

CAMPESE: Balbi, Pirlo, Chiappori, Bardi, Pastorino, Oliveri, Parodi, Marchelli, Zignego, Criscuolo, Salice.

A disposizione: Zunino, Nania, Urso, Bassi, Tobia, Ardinghi, Arrache, Travo, Bonanno

Allenatore: Meazzi

Arbitro: Pettirossi di Genova

Assistenti: Costantino di Albenga e O. Chamchi di Savona