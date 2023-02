Il fieno da riporre in cascina c'è, un punto prezioso contro la capolista Albenga, ma a conti fatti Massimo Sciutto non nasconde un pizzico di rimpianto per le occasioni avute dalla Voltrese nel finale di gara.

I gialloblu restano comunque in corsa per la salvezza, consci di dover battagliare fino all'ultima giornata per ottenere il risultato sperato.