Vela: Farfallina e Nuvola Rossa mantengono il comando del Campionato Invernale del Ponente Ligure

Penultimo week end di regate per la XXXII edizione del Campionato Invernale del Ponente, organizzato dal Varazze Club Nautico, dal Club Nautico Celle e dalla Lega Navale di Savona con l’ospitalità della Marina di Varazze.

Sabato 4 febbraio 2023 le previsioni non lasciavano presagire nulla di buono: clima mite, sole e purtroppo poco vento. Il Comitato e la flotta si ritrovavano in mare speranzosi ma a parte qualche sbuffo di intensità sempre inferiore ai 4 nodi, le aspettative erano confermate e alle 13:30 il Comitato mandava tutti a terra.

Domenica il Comitato puntuale, prendeva il mare con una inaspettata tramontana di circa 12 nodi pronta ad attendere la flotta. Un calo di vento sulla boa di poppa non impediva la conclusione di una combattuta prova al termine della quale, essendo la tramontana ritornata alla sua intensità iniziale, il Comitato tentava una seconda partenza. Purtroppo sul secondo lato di poppa il vento da nord esalava l’ultimo respiro, per lasciare spazio ad un vento in entrata da sud che costringeva il Comitato a decidere per l’annullamento della prova in corso.

Tutti a terra quindi ad attendere le classifiche della prova odierna che vede in ORC al primo posto Aurora, seguita da Voscià e Velasquez, in IRC Voscià precede Lunatika e Farfallina 2, mentre in Grancrociera vittoria di giornata per Nuvola Rossa, seguita da Sparviero e Mediterranea.

La classifica generale si va ormai definendo al vertice per la classe ORC dove Farfallina 2, il Corsa 915 di Davide Noli mantiene saldamente il comando, seguita da Velasquez, Ridas 37 di Luigi Buzzi e Asels, il Vismara 34 di Alessio Arru.

Anche in IRC, Farfallina conduce la classifica seguito da Voscià, Comet 45S di Aldo Resnati e Blu Lunetta, il Proto di Paolo Pasquini.

In Grancrociera continua la volata di Nuvola Rossa il J 24 di Davide Grignani, seguito da Sparviero Fun di Alberto Pedone e Mediterranea, l’X362 di Marco Pierucci.

Il 25 e 26 febbraio sarà l’ultimo week end di questa edizione del Campionato nel quale sicuramente si regaterà anche domenica, prevista come giornata di recupero per completare la serie.

Sabato, dopo le regate il Comitato Organizzatore sarà lieto di salutare i partecipanti con un evento conviviale organizzato in collaborazione con Monolith.