Nuoto, Grow & Swim Open 2026: la FIN Liguria ha avviato un nuovo percorso per il fondo

La FIN Liguria ha presentato “Grow & Swim Open 2026”, un nuovo progetto che ha segnato un passo importante per lo sviluppo del nuoto in acque libere sul territorio regionale. L’iniziativa è stata pensata per ampliare la base del movimento ligure e per accompagnare la crescita tecnica e culturale degli atleti, partendo dalle categorie giovanili e costruendo un percorso progressivo e strutturato.

Il progetto è nato dalla volontà del Comitato Regionale di rendere il fondo una disciplina sempre più accessibile e organizzata, valorizzando le peculiarità della costa ligure e offrendo occasioni concrete di formazione, confronto e pratica in sicurezza. In quest’ottica, la FIN Liguria ha puntato su un lavoro capillare, distribuito sull’intero territorio, con l’obiettivo di aumentare la partecipazione e di innalzare gradualmente il livello degli atleti regionali.

Il presidente del Comitato Regionale Ligure della FIN, Giovanni Alessandro Martini, ha spiegato come si sia voluto costruire un percorso condiviso, capace di coinvolgere società, tecnici e atleti. L’attenzione si è concentrata non solo sull’aspetto agonistico, ma anche su quello culturale e formativo, con l’intento di accompagnare i nuotatori liguri verso le competizioni nazionali con maggiore consapevolezza ed esperienza.

L’idea progettuale è stata sviluppata da Alessio De Luca, responsabile del settore fondo FIN Liguria, che ha delineato una struttura articolata su più livelli. Sono stati previsti allenamenti collegiali, il coinvolgimento di tecnici specializzati e la creazione di eventi dedicati. Tra questi, è stato programmato un circuito di gare riservato agli Esordienti A, l’inserimento di prove propedeutiche in piscina per gli Esordienti B e l’istituzione di un Campionato Regionale di fondo, pensato come appuntamento fisso del calendario ligure.

Il primo passo concreto del progetto è stato rappresentato dal collegiale convocato per martedì 23 dicembre 2025 presso la Piscina Sciorba di Genova. In quella occasione si sono svolte sessioni di allenamento in vasca, affiancate da momenti teorici dedicati alla tecnica di gara e alla gestione delle competizioni in acque libere.

Al raduno sono stati convocati 26 atleti, suddivisi in 14 Juniores e 12 Ragazzi, in rappresentanza delle principali società liguri. La guida tecnica è stata affidata ad Alessio De Luca, con la collaborazione di Anna Siccardi ed Edoardo Stochino, che hanno accompagnato gli atleti nel lavoro svolto durante la giornata.