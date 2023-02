Calcio. Altarese, Burlando indica la strada ai giallorossi: "Siamo in continua crescita, pronti a giocarcela con tutti"

L'Altarese sta vivendo un buon momento nel campionato di Prima Categoria targato Girone A, ed è reduce dal pari per 0-0 contro l'Aurora.

Un risultato positivo che fa restare a metà classifica la compagine di mister Ghione, staccata dalla zona playout ma ancora lontana dal sogno playoff.

Tra i protagonisti di questa stagione in casa valbormidese il difensore classe 2001 Tommaso Burlando che analizza così la situazione e il pari ottenuto domenica scorsa: "Credo che per certi versi il punto conquistato ci stia un po' stretto, anche se è oro per noi. Siamo un squadra in continua crescita dove ad inizio anno c'era un gruppo da fondare quasi completamente e adesso dopo 6 mesi ce la giochiamo con tutti e lo si è visto soprattutto nel girone di ritorno".

Burlando analizza anche la sua annata: "A livello personale passa in secondo piano, ma sicuramente sono contento di essere qua e devo ringraziare il mister Ghione di avermi dato questa possibiltà".