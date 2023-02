Volley. Albisola Pallavolo centra la nona vittoria nel campionato di Serie B2 femminile: sbancato Savigliano

L'Albisola Pallavolo targata Serie B2 femminile centra la nona vittoria in campionato e sale a quota 26 punti in classifica, un bottino che allontana sempre di più la zona calda e avvicina di quattro lunghezze le savonesi al terzo posto.

Dopo il sofferto successo al tie-break della scorsa settimana, le savonesi ottengono un rotondo 3-0 sul parquet del VBC Officine Savigliano, compagine che lotta per non retrocedere.

La vittoria in terra piemontese non è stata però una passeggiata con il primo set combattuto e finito 23-25 per l'Albisola, così come nel secondo set terminato 18-25. Nel terzo e decisivo set ecco il definitivo 23-25.