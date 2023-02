Volley. Continua il gran lavoro della Pallavolo Carcare, arriva il marchio d'argento per il Settore Giovanile

Soddisfazione, e non poteva essere diversamente, per la dirigenza della società valbormidese che dal 1975 opera nel settore della pallavolo, nell’apprendere che la federazione nazionale pallavolo, ha riconosciuto ed aggiudicato la certificazione d’argento di qualità per il settore giovanile.

Un risultato – commenta il presidente Michele Lorenzo– frutto di una attività che ha voluto investire sui giovani; infatti è da qualche anno che la società di Carcare investe in questo settore affidato ad un ottimo staff di tecnici esperti che è riuscito a formare promettenti pallavolisti anche d’interesse nazionale come è avvenuto nel settore maschile.

E’ giusto investire sui giovanissimi atleti e motivarli affinché non abbandonino il percorso sportivo proiettandoli, giovanissimi, anche nelle prime squadre maschile e femminile della Pallavolo Carcare.

Questo riconoscimento, ossia il marchio d’argento è un merito che va riconosciuto sicuramente ai nostri tecnici, condiviso con i nostri piccoli campioni e con i loro genitori che credono nell’attività sportiva dei loro figli. Siamo più che convinti che potenziare il settore giovanile e dotarli di ottimi preparatori, possa essere un buon viatico per il loro futuro sia sportivo che sociale.

La federazione ha assegnato in Liguria 12 riconoscimenti, la Pallavolo Carcare è l’unica società in provincia di Savona ad aver ottenuto il marchio d’argento.