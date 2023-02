Rugby. Torna il Savona, domani alla Fontanassa arriva il Piacenza

Piu’ di otto ore di rugby! Allo stadio CarliniBollesan di Genova si profila una domenica agonistica molto piu’ lunga piu’ lunga del normale. La concomitanza di eventi, così, prevede nella mattinata due incontri fra gli Under 17, e nel pomeriggio le due partite inserite nel Campionato Nazionale di Serie A. Rugby ligure in sofferenza, almeno in Serie A, con CUS Genova e Pro Recco sempre tesi alla conquista di punti salvezza, mentre il Savona in Serie B, forte di una rincuorante classifica, puo’ approcciarsi al test casalingo con il Piacenza, formazione di buon livello, in modo piu’ disteso. Si salvi chi puo’ quindi sembra la parola d’ordine del momento, mentre nella Serie C è previsto il derby regionale fra le Province dell’Ovest e lo Spezia, si gioca a Calvari località di San Colombano di Certenoli. Prosegue anche la Serie C Interregionale con la trasferta ad Alessandria dei cadetti del CUS Genova, al comando del girone, e tutti i tornei giovanili.

SERIE A – GIRONE 1 (III Giornata di Ritorno) domenica

AIRCOM Recco – Parma (h.13,00 Carlini-Bollesan di Genova arb. Bonato R.)

CUS Genova – Parabiago (h.15,30 Carlini-Bollesan di Genova arb. Sacchetto L.)

CUS Milano – Noceto

Biella – TK Group VII Torino

Promotica Centurioni – Amatori Alghero

A.S.R. Milano in sosta

CLASSIFICA: Parabiago punti 46, Noceto 41, Centurioni e CUS Milano 38, ASR Milano e Parma 33, VII Torino 31, Biella 29, Alghero 17, CUS Genova 7, Pro Recco 5.

SERIE B GIRONE 1 (II Giornata di Ritorno) dom. h.14,30

Savona – Piacenza (Fontanassa di Savona arb. Scopelliti L.)

Varese – Tutto Cialde Lecco

Ivrea – Amatori Capoterra

Probiotical Amatori Novara – Unione Monferrato

Olbia – Amatori&Union Milano 8 – 36 (giocata il 12/2)

Bergamo in sosta

CLASSIFICA: Unione Monferrato e Amatori&Union Milano (*) punti 48, Amatori Capoterra 43, Lecco 39, Bergamo 36, Piacenza 34, Savona 17, Ivrea e Varese 14, Amatori Novara 4, Olbia (*) punti 2.

(*): una gara in più

SERIE C – PROMOZIONE GIRONE 4 (VI Gior. di Andata) domenica h.14,30

Province dell’Ovest – DR Ferroviaria La Spezia (Marchesani di Calvari arb. Chiappone S.)

Biella2 – San Mauro

Rho – Volpiano

Stade Valdotain – Rivoli

CLASSIFICA GENERALE: Rho punti 25, Stade Valdotain 19, San Mauro 15, RC Spezia 12, Volpiano 10, Rivoli 9, Biella2 6, Province dell’Ovest punti 1.

SERIE C LIGURIA/PIEMONTE POULE 1 (V G. di Andata) COPPA MARE E MONTI – domenica h.14,30

Alessandria – Lions Tortona (C.S. Cabanette di Alessandria arb. Alaimo D.)

CUS Piemonte Orientale – CUS Genova2 (C.S. CUS PO di Alessandria arb. Campagna A.)

UR Riviera – Amatori Genova (Pino Valle di Imperia arb. Borgo D.)

CLASSIFICA: CUS Genova2 punti 19, Lions Tortona 14, Amatori Genova 12, CUS PO 11, UR Riviera 6, Alessandria punti 0.

UNDER 19 GIRONE 1 (recupero) sabato h.14,00

Pro Recco – Biella (Marchesani di Calvari arb. Borgo D.)

CLASSIFICA: Unione Monferrato punti 35, VOO Torino 29, Biella 21, Pro Recco 20, Mocalieri 14, Amatori Genova 12, Union Riviera e U.R.P. Alessandria 3, Collegno - 3.

UNDER 17 INTERREGIONALE ZONA 2 GIRONE 1 (III G. di Ritorno)

Province dell’Ovest – Lainate (dom. h.10,30 Carlini-Bollesan di Genova arb. Cassinelli I.)

Amatori Genova – Parabiago (dom. h.11,00 Calcagno di Cogoleto arb. Anselmi M.)

San Mauro – Amatori&Union Milano (sab. h.18,00 D’Altorio di San Mauro T.se arb. Savio P.)

CUS Torino – Unione Monferrato (sab. h.17,00 Albonico di Grugliasco arb. Mencarelli A.)

CLASSIFICA: Amatori&Union Milano punti 44, Province dell’Ovest 33, Parabiago e Amatori Genova 25, CUS Torino 24, San Mauro 21, Unione Monferrato 13, Lainate punti 2.

UNDER 17 TERRITORIALE LIGURIA/PIEMONTE (IV G. di Ritorno)

CUS Genova – Province dell’Ovest2 (dom. h.9,00 Carlini-Bollesan di Genova arb. Franchini F.)

UR Riviera – U.R.P. Alessandria (Pino Valle di Imperia arb. Poggi D.)

Savona in pausa.

CLASSIFICA: CUS Genova punti 34, Province dell’Ovest2 13, U.R.P. Alessandria 10, Savona 9 UR Riviera punti 8.

UNDER 15 II FASE – CONSOLIDAMENTO (XIII GIORNATA)

Sabato h. 16,00

CUS Genova – Pro Recco/RC Spezia – Province dell’Ovest (Carlini-Bollesan di Genova arb. Grondona M. e Calluso F.)

UNDER 13: SABATO 18 FEBBRAIO ore 11:00 c/o il Campo Marchesani di Calvari (org. Pro Recco Rugby)

Società Iscritte: Pro Recco, Amatori Genova, Superba

UNDER 13: SABATO 18 FEBBRAIO ore 15:00 c/o il Campo Fontanassa di Savona (org. Savona Rugby)

Società Iscritte: Savona, Reds

UNDER 13: SABATO 18 FEBBRAIO ore 15:00 c/o il Campo Calcagno di Cogoleto (org. CFFS Vespe Cogoleto)

Società Iscritte: CFFS Vespe Cogoleto, CUS Genova