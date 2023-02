Volley, Serie D. La Tweener Andora cerca una vittoria che vale una stagione, Divizia: "Felice del mio nuovo ruolo; ancora un piccolo sforzo"

’ certamente una delle partite più importanti della stagione, successo vorrebbe dire Serie C, la seconda della storia dell’Andora Volley, per questo l’attenzione in vista della gara con il Quiliano Volley è massima. Il Tweener Andora è ad un passo dal sogno, ma coach Ammendola tiene massima l’attenzione perché prima di esultare sarà obbligatorio vincere. In vista dell’importante match di sabato è la storica capitana andorese Sabrina Divizia, oggi anche vicepresidente del sodalizio, a tracciare la strada:

“Quest’anno non sono sempre partita titolare, gli anni si fanno sentire anche per me, inoltre ci sono tante giovani che stanno meritando di giocare e che stanno crescendo tantissimo. Sono comunque legata a questa squadra e quando ce n’è stato bisogno non mi sono mai tirata indietro. Direi che dopo tantissimi anni da giocatrice non può che farmi piacere ricoprire il ruolo di vice presidente, è una splendida conclusione dalla mia vita pallavolistica. Per sabato l’obiettivo è fare bene, abbiamo fatto un percorso bellissimo e speriamo di concluderlo ancora meglio, ma si sa, la palla è rotonda”.