Basket. Pallacanestro Vado under 17 CAMPIONE REGIONALE 2023

La Cogeim Pallacanestro Vado batte Collegno (68-62) nella finale delle Final Four Under 17 Eccellenza Piemonte e si laurea Campione Regionale 2023.

La due giorni di Nole Canavese consegna il terzo titolo regionale Piemonte della storia della società dopo i due Under 15 conquistati dalla classe 2003 nel 2018 e dallo stesso gruppo 2006 nel 2021, sempre contro Collegno.

I ragazzi del trio Imarisio-La Rocca-Roganovic staccano il miglior pass possibile per la seconda fare interregionale in quanto Piemonte 1. affronterà nel girone: Veneto 2, Lombardia 3, Piemonte 3 (Derthona), Emilia-Romagna 4, Veneto 6.

In palio i primi tre posti su sei per proseguire il percorso che si preannuncia difficile ma importante sia per il risultato che per la crescita tecnica dei ragazzi.

Dieci partite tutte difficili che sono quelle tanto desiderate da chi gioca sport agonistici.

Un risultato meritato per il percorso iniziato ad ottobre che ha portato a vincere 18 partite su 19, mai battuti in casa, primo posto nel girone ed uno spareggio vinto con Crocetta molto difficile contro forse la squadra più in forma dell’ultima settimana e poi qualificatasi alla fase interregionale dalle Final Four del ripescaggio purtroppo ai danni dell’altra ligure My Basket Genova.

A Nole, in semifinale, i Biancorossi hanno battuto Derthona 68-43 con un parziale di 20-1 a cavallo tra il primo e il secondo quarto che ha portato il punteggio da 12-10 a 32-11 che ha chiuso la partita.

Le due squadre si sono già affrontate tre volte in questa stagione (3-0 Vado) ed ora saranno ancora avversarie due volte nel girone interregionale che cementerà ancor più il rapporto esistente tra i due sodalizi.

Nella partita, limitata l’accoppiata Farias – Korlatovic, Vado ha mandato cinque ragazzi in doppio cifra ben distribuendo la pericolosità offensiva.

La finale è stata equilibrata con Vado che, chiusa in parità la prima frazione di gioco (29-29) ad inizio secondo quarto ha dato la spallata decisiva volando sul più 17 e difendendo quel vantaggio fino alla fine.

Collegno, grazie al pressing e alla sua solita intensità, è rientrata vicinissima nell’ultimo giro di lancette con la tripla della paritè che non è andata a bersaglio. I liberi di Josovic e Migone hanno poi chiuso il conto.

Nella partita, a Milone e Bossola hanno risposto quattro ragazzi ancora in ampia doppia cifra confermando la migliore e decisiva distribuzione.

"Obiettivo raggiunto – dichiara Stefano Dellacasa, responsabile del settore - e un grande grazie a tutti i ragazzi e allo staff intero. Questa vittoria la dedichiamo a Philip, il nostro nuovo totem che si è rotto il crociato e che sarà operato il prossimo 13 marzo. Tutti hanno potuto vedere quanto sia stato vicino alla squadra ed incitato i compagni. Incarna lo spirito giusto che vorremmo sempre vedere all’interno di uno spogliatoio. Un peccato non possa giocare la seconda fase ma soprattutto non possa allenarsi in tutti questi mesi per migliorare. Tornerà ad ottobre più forte di prima e nel frattempo proveremo a vincere anche per lui".

TABELLINI FINAL FOUR:

DERTHONA-VADO: 43-68

Derthona: Korlatovic 2, Borasi 2, Quaroni, Paraschivu 3, Viola 6, Angeletti, Chikal, Manzo 11, Farias 6, De Filippo, Angeletti 4, Bordoni 9.

Vado: Pellegrino 13, Josovic 16, Tridondani 12, Stankovic 11, Migone 14, Serafini 2, Scarsi, Peirone, Bianchi, Rondinini, Mbeledogu ne. All Imarisio, ass: La Rocca, Roganovic.

COLLEGNO-VADO: 62-68

Collegno: Vitale 3, Bossola 13, Milone 19, Ilgrande, Viele, Eandi 9, Sorge 4, Marcato 5, Giovannini 3, Mancino, Bassan, Minasi 6.

Vado: Peirone, Stankovic 15, Bianchi, Scarsi 2, Pellegrino, Tridondani 4, Migone 13, Serafini 10, Rondinini, Josovic 24, Mbeledogu. All Imarisio, ass: La Rocca, Roganovic.