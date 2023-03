Calcio. Prima Categoria B: scatta il rush finale, gli anticipi del sabato sono Masone-Speranza e Savona-Città di Cogoleto, in palio punti pesanti a tutte le latitudini di classifica

Il Masone, secondo in classifica a -6 dal Quiliano&Valleggia, punta al bottino pieno nel match che vedrà impegnato lo Speranza sul prato del "Macciò", in attesa della sfida che la squadra di Ferraro affronterà domani al "Picasso" contro un Multedo particolarmente in salute.

Occhi puntati anche sul "Santuario", dove il Savona, in un finale di campionato che si sta trascinando avanti tra malumori e delusione per ciò che (non) accade fuori dal rettangolo verde, ospiterà il Città di Cogoleto, scavalcato dalla Priamar al terz'ultimo posto e alla ricerca di un risultato positivo in vista di un più che probabile playout di fine stagione.

Il programma: