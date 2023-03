Calcio, Promozione. Domenica dai verdetti importanti seguendo la regola dei sette punti

E' ormai iniziato il conto alla rovescia verso i verdetti finali del campionato di Promozione.

Dalla vetta occupata dal Pietra, passando per la zona playoff, fino alla lotta per non retrocedere, non dovrebbero mancare molte settimane prima di avere le prime ufficialità sulla stagione 2022/2023.

I biancocelesti di Pisano vogliono serrare i tempi, con l'auspicio di passare una Pasqua al profumo di Eccellenza. Primo step battere il Legino, alla ricerca degli ultimi punti utili per evitare imbarazzi finali in zona playout.

L'approdo agli spareggi avrebbe del miracoloso per la Baia Alassio, chiamata a far punti in casa anche con il Serra Riccò, secondo in graduatoria.

Nelle zone alte le inseguitrici della Praese tiferanno tutte Borzoli, nella speranza di ricompattare il gruppo, con il Ventimiglia (a Carcare) e la Sampierdarenese (al Morgavi arriva il Soccer Borghetto) spettatrici più che interessate.

Attenzione alle dinamiche nelle zone basse, con Celle Varazze - Campese, Golfodianese - Ceriale e Ospedaletti - New Bragno fondamentali, sopratutto nell'ottica della regola dei sette punti.

Il programma: