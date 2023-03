Volley. Albisola Pallavolo, fine settimana importante per le compagini di Serie B (VIDEO)

Fine settimana positivo delle squadre dell'Albisola Pallavolo impegnate nei campionati nazionali.

Merita la copertina la formazione di Serie B maschile. Sebbene a livello ligure abbia dimostrato di non avere eguali in Serie C lo scorso anno, lo scalino con la “B” si è rivelato decisamente alto. Tuttavia, la formazione di coach Agosto continua a dar battaglia su tutti i campi. Sabato sera la squadra, pur restando ultima, ha incrementato a 8 i punti conquistati battendo 3 a 2 Sant’Anna Tomcar al termine di un match tiratissimo con il tie break vinto 15 a 13 grazie al muro decisivo di Dario Caviglia.

Per la formazione di Serie B2, invece, la salvezza è solo questione di matematica. Mancano circa cinque punti per poter essere del tutto tranquilli, come ha sottolineato coach Francesco Valle alla vigilia. La sconfitta 3 a 1 contro Ascot Labormet, seconda forza del torneo, può essere considerata come la prova tangibile di una formazione in grado di fare punti contro chiunque. I set sono terminati 25-21 23-25 25-16 25-20.