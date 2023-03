Trofeo "Ponente in Rosa" salta anche la seconda tappa: la Provincia conferma il diniego, organizzatori al lavoro per salvare la terza e la quarta tappa

Non c'è pace per la seconda edizione del Trofeo "Ponente in Rosa" di ciclismo, in programma in questi giorni lungo le strade della Riviera ligure di Ponente.

Dopo la cancellazione della prima semitappa (la Ceriale-Ceriale) prevista nella giornata odierna, anche la 2^ tappa (Diano Marina - Marina di Loano), la 3^ tappa (Pietra Ligure - Laigueglia) e la 4^ tappa (San Bartolomeo - Diano Marina) non hanno ricevuto l'autorizzazione per il passaggio sulle strade del savonese.

La Provincia di Savona ha confermato il diniego allo svolgimento della competizione, organizzata da Loabikers con il patrocinio di Regione Liguria e riservata alle atlete elite, anche per i prossimi appuntamenti - così come accaduto in occasione della prova inaugurale - dopo le perplessità esposte da alcune polizie locali (Alassio, Loano e Finale Ligure) in merito alla questione sicurezza.

Il motivo di tale decisione? La mancanza di un numero sufficiente di personale a sorvegliare i varchi e gli incroci presenti sul tracciato, portata all'attenzione della Provincia. Una problematica che ha convinto l'ente a non rilasciare l'autorizzazione al regolare svolgimento della corsa. È stato invece autorizzato lo svolgimento della 5^ tappa, con partenza e arrivo a Diano Marina, in programma sabato 11 marzo.

Un duro colpo per gli organizzatori di un evento di livello internazionale capace di portare nel savonese gran parte delle migliori cicliste a livello mondiale.

"Proveremo a recuperare la terza e quarta tappa - il commento di Piernicola Pesce di Loabikers che di fatto conferma che domani, 8 marzo, non si correrà - Dopo il primo diniego avevamo modificato il percorso delle tappe restanti, ma probabilmente ai Comuni sono state inviate le versioni precedenti. C'è stato un disguido con la Provincia, la tappa di domani sarebbe dovuta partire da Albenga".