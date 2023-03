Equitazione. Le alassine Giulia La Bella e Carolina Scola premiate in Comune, per loro una pergamena ricordo

La Fise Liguria ha recentemente riferito dell'enorme successo che ha riscosso il Campionato Invernale di Salto ad Ostacoli sotto l'egida della Regione Liguria. L'evento, da sempre di grande richiamo per tutti i centri ippici tesserati in Liguria, si è svolto nel fine settimana dal 24 al 26 febbraio scorso presso il Centro Ippico il Torrione.

Atlete e atleti di tutte le età e di ogni livello si sono sfidati in tre giorni di competizioni, fino alle finali individuali di sabato 25 e a quelle a squadre di domenica 26.

Tra le atlete iscritte anche una rappresentanza della Scuderia Hakuna Matata di Andora di Tamara Anfosso che ha ottimamente figurato registrando piazzamenti di primissimo piano.

Giulia La Bella su Czakin nella categoria L70 ha infatti conquistato la medaglia d'oro. Carolina Scola su Iluminator nella categoria B110, ha messo al collo la medaglia di bronzo.

Nel pomeriggio di oggi, il Sindaco di Alassio, Marco Melgrati e la Presidente del Consiglio con delega allo Sport, Roberta Zucchinetti, hanno voluto ricevere le due atlete per complimentarsi con loro per i successi fin qui ottenuti con l'auspicio di nuove sfide e competizioni. Per loro una pergamena ricordo?