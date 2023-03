Calcio. Prima Categoria: Spotornese e Multedo con i playoff nel mirino, Savona in campo per onor di firma: dalle 14.30 scattano i tre anticipi del girone B

Il tempo dei verdetti si avvicina inesorabile e i margini di errore si riducono sempre di più.

A quattro giornate dal termine della regular season, il girone B di Prima Categoria si prepara a vivere un altro weekend a dir poco intenso, con gare spalmate come sempre su due giorni e un menù in grado di rimescolare nuovamente le carte in tavola, specie in zona playoff.

Ad aprire questo primo sabato dal sapore primaverile saranno Olimpic e Savona, con gli striscioni regolarmente in campo per onorare il campionato fino all'ultima giornata.

Posta in palio più pesante invece tra Multedo e Speranza, soprattutto per i genovesi, che vantano il miglior rendimento del girone di ritorno e con le carte assolutamente in regola per regalarsi gli spareggi di fine stagione.