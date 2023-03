Rugby. Rappresentativa Ligure Under 16 sul pezzo, pari col Piemonte e vittoria sul Friuli Venezia Giulia

A Parma alla Cittadella Rugby al Festival delle Regioni Under 16 la rappresentativa della Liguria ha ottenuto due lusinghieri risultati, pareggiando prima (17/17) con i pari età del Piemonte, in seguito superando in un avvincente confronto (21/10) il Friuli Venezia Giulia. In totale nelle due partite i liguri sono andati in meta quattro volte con N’diaye (doppietta), Juvara e Nostro, mentre Comotto ha realizzato tutte e quattro le trasformazioni a disposizione. La formazione ligure ha espresso buone doti tecniche e caratteriali ed anche il responsabile tecnico di questa rappresentativa, Gian Luca Cartoni, lo ha confermato:” Certo e anche perche’ l’anno scorso in un torneo analogo perdemmo proprio con i friulani soffrendo molto la loro fisicità, e quest’anno ci siamo ritrovati nelle stesse condizioni contro una squadra molto prestante, che ci ha messo di nuovo in difficoltà per due terzi della contesa. Fortunatamente o per merito dei nostri ragazzi, secondo i punti di vista, il nostro team che possiede un buon potenziale, sono riusciti a passare da una situazione di sofferenza ad un’altra situazione dove nel giro di solo sette minuti hanno ribaltato il risultato a nostro favore realizzando tre mete tutte di ottima fattura, giocando sui principi, sulla continuità, costringendo l’avversario a capitolare.

Con il Piemonte si è solo pareggiato, ma nel contempo abbiamo espresso un prova di superiorità in termini di possesso, di conquista territoriale, nei lanci di gioco, peccando pero’ in supponenza e forse anche un poco di inesperienza legata a situazioni dove era evidente la possibilità di scegliere altre soluzioni per attaccare, affidandoci a soluzioni poi risultate non efficaci. A mio avviso il risultato è un esito bugiardo, ma tutto cio’ ci è servito per capire che si puo’ cambiare metodo di gioco anche in corso d’opera. “

Lo stesso Cartoni si è complimentato, come lo ha fatto l’intero staff tecnico regionale, con questi ragazzi con la soddisfazione di avere potuto assistere a confronti in cui i nostri atleti hanno dato dimostrazione di competenze e soprattutto di capacità attraverso un linguaggio comune basato sui principi esprimendo un buon rugby.

LIGURIA UNDER 16: Abd Jawad Alim (Amatori Genova), Elia Tabor, Guglielmo Damele e Gabriele Briasco (CFFS Vespe Cogoleto), Emanuele Salamone, Giovanni Nostro, Tommaso Juvara, Bonifacio Carlo Zunini Sertorio, Danny Melia, Abel Barigione e Francesco Satta (CUS Genova), Tommaso Comotto, Federico Saffioti, Antonio Tomasi, Elhadji Khouma Ndiaye e Giovanni Callera (Province dell’Ovest), Luca Borgo, Gabriele Alberto Runcini e Leonardo Ercole (Pro Recco), Giovanni Vergassola e Federico Moggia (RC Spezia), Thomas Diaferia (Savona), Tommaso Olivieri e Leonardo Gandolfo (Union Rugby Riviera).