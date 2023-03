Calcio. Prima Categoria B. Masone-Spotornese, è scontro diretto per il secondo posto: alle 15.00 l'unico anticipo della terz'ultima giornata

E' il weekend che potrebbe consacrare il Quiliano&Valleggia, ma dal secondo al quinto posto del girone B di Prima Categoria la bagarre resta totale, per una griglia playoff tutta da definire nelle ultime tre giornate della regular season.

Con un margine rassicurante sul sesto posto, l'obiettivo principale diventa quello di conquistare il miglior piazzamento possibile per poter disputare tra le mura di casa gli spareggi di fine stagione, in attesa di capire definitivamente se e quanti posti potranno liberarsi in ottica ripescaggio.