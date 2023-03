Calcio, l'Albenga corre verso la Serie D: i bianconeri vincono anche al "Brin", la Cairese si arrende 4-1

CAIRESE - ALBENGA 1-4 (41' Zunino - 45' Sogno, 50' Grandoni, 65' T. Graziani rig., 75' Di Salvatore)

FINISCE QUI LA SFIDA! L'ALBENGA VINCE 4-1 AL "BRIN" E AGGIRA PROBABILMENTE L'ULTIMO INSIDIOSO OSTACOLO VERSO LA SERIE D. La Cairese non demerita, sblocca il risultato con Zunino, ma deve fare i conti con l'espulsione di Facello prima dell'intervallo, giocando tutta la ripresa con l'uomo in meno. Per la squadra di Buttu reti di Sogno, Grandoni, T. Graziani e Di Salvatore

89' Diamanti per Bablyuk, registriamo questo ultimo cambio nel tabellino di giornata

85' si aspetta ormai il fischio finale, in una domenica che sorride ai bianconeri, ormai lanciatissimi verso la Serie D. Per la Cairese uno stop pesante in ottica secondo posto, considerando i contemporanei successi che stanno ottenendo Imperia e Lavagnese

81' Berretta rileva Lazzaretti, continua la girandola di cambi in questo finale

77' Ordisci e Beluffi in campo, una sostituzione per parte quando mancano quindici minuti al termine

75' DI SALVATORE CALA IL POKER! Scavetto morbido su Rizzo in uscita, dilaga l'Albenga in questa ripresa, esultano i supporter bianconeri presenti a sostenere la truppa di Buttu

69' può dilagare ora l'Albenga, in vantaggio di un uomo e di due reti; per la Cairese, che in panchina ha solo under, sembra davvero complicato trovare l'episodio in grado di riaprire la partita

67' Brignone per Tona, primo cambio ordinato da Battistel

65' T. GRAZIANI NON SBAGLIA DAGLI UNDICI METRI! 3-1 per i bianconeri al "Brin", strada in discesa per gli uomini di Buttu, che vedono la Serie D sempre più da vicino

64' RIGORE PER L'ALBENGA: atterrato T. Graziani, Romeo indica il dischetto

60' ammonito Fabbri

57' Di Salvatore per Mariani, altra sostituzioni in casa bianconera

56' Galli di testa impegna Radu sulla punizone calciata da Fabbri, prima fiammata gialloblu di questa ripresa

54' primo cambio ordinato da Buttu: entra Gibilaro al posto di Gargiulo

51' veementi proteste dei padroni di casa per un presunto fallo su Bablyuk in occasione del gol bianconero, ammonito per proteste l'esterno ucraino

50' ALBENGA IN VANTAGGIO! GRANDONI! Sinistro al volo dal limite dei sedici metri che trafigge Rizzo, sorpasso bianconero all'alba del secondo tempo, 1-2 al "Brin"

48' Fontana ci mette più un pezza anticipando Graziani G. pronto a battere a rete dopo il suggerimento di Moi, angolo per l'Albenga

46' si ricomincia! Alessi arretra Tona sulla linea difensiva dopo l'espulsione di Facello, Fabbri largo a destra e Lazzaretti al centro

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo dopo un primo tempo a dir poco intenso: 1-1 il parziale, reti di Anselmo e Sogno, ma la Cairese giocherà tutta la ripresa con l'uomo in meno per il rosso a Facello. Animi particolarmente accesi in campo e sugli spalti come previsto alla vigilia, a tra poco per il racconto di una ripresa tutta da vivere

45'+4' giallo per De Benedetti, in ritardo su Sassari

45' IL PAREGGIO DELL'ALBENGA! SOGNO! Punizione dal limite che si spegne sotto l'incrocio, nulla da fare per Rizzo. 1-1 a ridosso dell'intervallo, con i bianconeri in superiorità numerica

43' CAIRESE IN DIECI, ROSSO PER FACELLO dopo uno scontro al limite dell'area gialloblu, cartellino estratto da Romeo dopo un consulto con il secondo assistente

42' ammonito Zunino probabilmente per eccessiva esultanza, clima rovente in campo

41' ZUNINO! LA CAIRESE E' IN VANTAGGIO! Bablyuk riesce a mettere in mezzo un pallone che sembrava ormai destinato a finire sul fondo, Zunino in semirovesciata fa esplodere il Brin! 1-0 gialloblu

38' ci prova Prato di potenza, sfera alta sopra la traversa

37' si rivede in avanti la formazione valbormidese, che guadagna una punizione interessante dal limite

35' viene intanto ammonito G. Graziani, secondo giallo della partita

34' è salita di tono l'Albenga, Cairese che cerca di ribattere colpo su colpo all'avversario senza però riuscire a rendersi particolarmente pericolosa nella metà campo avversaria

32' clamorosa occasione per Sogno! Il numero nove argentino salta due avversari e il portiere Rizzo, ma il suo destro viene miracolosamente salvato da Facello sulla linea, colpo di testa decisivo che nega l'1-0 alla squadra di Buttu

31' chance per i bianconeri con T. Graziani, che strozza troppo il sinistro favorendo l'intervento di Facello

27' ancora Fabbri a pescare Zunino nei sedici metri avversari, il colpo di testa dell'ex Pietra si perde alto

21' Albenga fisicamente superiore rispetto all'avversario, contrasti sempre molto accesi a ogni latitudine del rettangolo verde

17' punizione di Fabbri dalla trequarti destra, Zunino impatta il pallone facendolo impennare sopra la traversa della porta ingauna

16' Bablyuk se ne va a sinistra, cross basso in mezzo facile preda di Radu. Partita intensa al "Brin"

15' subito molto ruvido il duello tra Gargiulo e Sassari, punizione per la Cairese nel cerchio di centrocampo

13' Rizzo reattivo sulla botta ravvicinata di Sogno, bravo a liberarsi in area dopo una dormita della difesa gialloblu sulla rimessa laterale battuta da Barisone

11' c'è anche il primo tiro di marca cairese, destro dal limite di Facello facile e centrale per Radu

10' parte invece Grandoni col mancino, respinge la barriera gialloblu sui piedi di Barisone, che calcia di prima da fuori area senza impensierire Rizzo

9' punizione dal limite a favore dell'Albenga, Tona commette fallo su Mariani, posizione invitante per Santiago Sogno

5' duro scontro tra Sogno e Tona, i gialloblu chiedono il cartellino anche per l'attaccante argentino, ma Romeo non è dello stesso parere.

3' Alessi non rinuncia alla difesa a tre, mentre in casa albenganese c'è Moi largo a destra con Mariani a completare il tandem offensivo insieme a Sogno

2' subito un giallo per Facello, in ritardo su Grandoni, non gradisce il pubblico del "Brin"

1' si parte con qualche minuto di ritardo. Cairese in completo giallo, divisa nera per l'Albenga

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CAIRESE: Rizzo, Fontana, Prato, Tona, Galli, Facello, Bablyuk, Lazzaretti, Sassari, Fabbri, Zunino

A disposizione : Canonica, Brignone, Piu, Diamanti, Berretta, Ordisci, Chiarlone, Gjataj, Cuka

Allenatore : Battistel (Alessi squalificato)

ALBENGA: Radu, Barisone, Moi, De Benedetti, Scarrone, Gargiulo, Graziani G., Graziani T., Sogno, Grandoni, Mariani

A disposizione : Scalvini, D'Arcangelo, Garibbo, Gibilaro, Giudice, Di Salvatore, Beluffi, De Sousa, Costantini

Allenatore : Buttu

Arbitro: Romeo di Genova

Assistenti: Bernardini di Genova - Sciallero di Genova