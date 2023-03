Volley, Serie C. La Vigo Albenga vince anche in casa dell'ADMO Volley

Era probabilmente una delle trasferte più insidiose quella in casa dell’ADMO Volley, ma la Vigo Albenga ha un solo grande obiettivo e non guarda in faccia nessuno. Netto 3 a 0 anche in casa della formazione genovese e sempre +4 in classifica sul Cogovalle, che continua anch’esso la propria marcia di inseguimento.

Un match quasi mai in discussione, la squadra di coach Siccardi imprime fin dalle prime battute il proprio gioco e chiude la sfida senza troppi affanni.

Metà fase finale è oramai alle spalle, 11 punti su 12 disponibili, un ruolino che se confermato lancerebbe le ingaune direttamente in Serie B2!

ADMO VOLLEY – VIGO ALBENGA 0-3 (16-25 / 21-25 / 17-25)