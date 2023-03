Cacio. Ceriale, Matteo Bonifazio regala il 2-2 contro la Praese: "Ci teniamo stretti risultato e prestazione, vogliamo chiudere in crescendo"

Il Ceriale esce indenne dalla temibile trasferta sul campo della Praese, una delle big di questo campionato di Promozione.

I biancoblu giocano però una partita intelligente ed escono dalla terra genovese con un prezioso 2-2, in vista del rush finale. Decisivo nel risultato è stato Matteo Bonifazio, che ha regalato il punto alla sua squadra dopo la rimonta dei locali firmata da Piroli e Ymeri al gol di Castagna:

"E' un 2-2 che conta più per il morale che per la classifica - sottolinea - stiamo passando un momento difficile, per questo, ci teniamo stretto il risultato ma soprattutto la prestazione da squadra che mi ha ricordato quella del girone di andata, in uno dei campi più ostici del campionato. Spero possa essere un trampolino di lancio per questo finale di campionato per concluderlo in maniera positiva".

Bonifazio commenta così la stagione del Ceriale: "Non siamo rammaricati della stagione, perché per i primi 4/5 mesi abbiamo dimostrato di poter stare nelle prime della classe. Si sperava sicuramente di poter proseguire con più continuità ma ciò non toglie il buon lavoro svolto, penso che tutto sommato contando la crescita di molti giovani si debba essere fiduciosi. La stagione non è ancora finita quindi non voglio dire niente alla fine tireremo le somme", ha concluso Bonifazio.