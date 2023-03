Calcio. Promozione: giocate di qualità, errori ed episodi dubbi: al "Corrent" succede di tutto, Carcarese-Pietra Ligure finisce 2-2

CARCARESE - PIETRA LIGURE 2-2 (17' Croce, 52' Spozio - 35' Puddu, 73' G. Insolito)

FINISCE QUI LA SFIDA DEL "CORRENT": E' 2-2 TRA CARCARESE E PIETRA LIGURE. Biancorossi avanti due volte con Croce e Spozio, Puddu e G. Insolito regalano il pari alla squadra di Pisano

95' G. Insolito incontenibile con il pallone francobollato al piede, sinistro velenoso che non sorprende Giribaldi

94' forcing finale del Pietra con l'uomo in più, Carcarese a protezione del 2-2

93' giallo anche per Brovida, nel complesso è totalmente da rivedere la terna di quest'oggi...

91' giocata nello stretto di Rovere di categoria superiore, rasoterra dal limite che Giribaldi controlla a terra

90' sei minuti di recupero

86' Rovere per Blanstein, altra sostituzione in casa pietrese

84' ROSSO DIRETTO A BASSO, CARCARESE IN DIECI UOMINI: punita con l'espulsione l'entrata in ritardo del giocatore biancorosso ai danni di Pili, si infiamma la tribuna del "Corrent"

83' Insolito G. si gira in area, Giribaldi controlla a terra, che finale di partita al "Corrent"

81' seconda rete annullata a Brignone su cross di Moretti, veementi proteste dei biancorossi, letteralmente furibondi nei confronti della seconda assistente

76' Dominici non ce la fa, si prepara Mehmetaj. Nella Carcarese spazio a Gavarone al posto di Bianchi

73' G. INSOLITO! LA RASOIATA DAL LIMITE REGALA IL 2-2 AL PIETRA, parità ristabilita al "Corrent" dopo l'ottima giocata di Blanstein e l'ennesima rete stagionale del numero sette biancoceleste

72' Ponzo rischia il secondo giallo dopo lo sgambetto ai danni di Bianchi, Failla si limita a concedere punizione ai biancorossi

69' ammonito Ponzo, costretto al fallo tattico dopo essere stato saltato in velocità Bertoni

68' Lorenzo Insolito per Guaraglia e Odasso per Andreetto, ecco i primi due cambi ordinati da Pisano

66' annullato a Brignone il gol del 3-1, ma restano parecchi dubbi sullo sbandieramento della signora Delfino di Genova

65' partita sempre apertissima al "Corrent": padroni di casa minacciosi quando si affacciano nella metà campo avversaria, mentre il Pietra, nonostante qualche assenza di troppo, sta cercando di riequilibrare una gara ancora in salita

62' duro scontro aereo tra Dominici e Manfredi, necessario l'intervento delle due panchine

56' Pili perde un pallone sanguinoso nella propria metà campo, Brovida sgasa verso la porta biancoceleste trovando l'intervento ruvido, ma regolare secondo il direttore di gara, da parte di Corciulo, che risolve una situazione a dir poco critica

52' SPOZIO! TORNA AVANTI LA CARCARESE! Bonifacino a sinistra conquista il fondo mettendo in mezzo un pallone invitante che il numero cinque biancorosso incorna perfettamente superando Vernice

50' Croce conquista una punizione dai ventidue metri, Spozio e Brovida sul pallone

48' Blanstein recupera un gran pallone sulla trequarti, appoggio per Insolito che chiama Giribaldi all'intervento in tuffo

46' inizia la ripresa sotto la pioggia!

SECONDO TEMPO

45' diagonale mancino di Bianchi che termina sull'esterno della rete. Si chiude così la prima frazione di gioco. 1-1 al "Corrent" tra Carcarese e Pietra Ligure

42' ha preso coraggio il Pietra in questo finale di primo tempo, la Carcarese ha abbassato il baricentro nel tentativo di andare al riposo sul pari

39' entrataccia di Puddu su Brignone, inevitabile il giallo per il giocatore autore del pari pietrese

36' cartellino giallo per Insolito

35' IL PAREGGIO DEL PIETRA LIGURE! Giribaldi sbaglia il rinvio favorendo il recupero palla dei biancocelesti, scambio al limite con Insolito e sinistro di Puddu che trafigge il numero uno valbomidese

31' dubbia segnalazione di fuorigioco da parte del secondo assistente, Insolito mette in rete ma a gioco fermo

27' ancora Brovida incontenibile a sinistra, miracoloso intervento in uscita di Vernice che nega il 2-0 ai padroni di casa. Indemoniata la squadra di Chiarlone, che concede comunque spazi invitanti alle ripartenze di un Pietra che deve riordinare le idee, soprattutto in fase difensiva

26' Alò sfugge alla marcatura del diretto avversario e si invola verso la porta di Vernice, conclusione troppo affrettata che si spegne sul fondo

24' Brovida salta in blocco un paio di avversari, cross in mezzo per Brignone pescato però in posizione di fuorigioco

23' momento della gara favorevole ai padroni di casa, il Pietra sta cercando di organizzare una reazione dopo la rete subita

21' ammonito Blanstein, primo giallo della gara

17' CROCE! CARCARESE IN VANTAGGIO! Vernice si supera sul tentativo ravvicinato di Manfredi, ma nulla può sul tap in a porta sguarnita di Croce, che porta avanti la squadra di Chiarlone

16' occasione anche per Brignone, che trova la deviazione di un difensore biancoceleste e il secondo tiro dalla bandierina della gara

15' gran botta mancina di Brovida, che scalda i guantoni di un attento Vernice. Partita piacevole al "Corrent", squadre che si affrontano a viso aperto con frequenti capovolgimenti di fronte

9' rasoterra di Dominici da fuori area, facile e centrale per l'intervento di Giribaldi

7' esce dal guscio anche la Carcarese: Bianchi mette in mezzo un pallone velenoso che Corciulo devia in calcio d'angolo, ritmi subito alti in questo avvio di gara

3' GIRIBALDI PARA IL PENALTY A G. INSOLITO! Destro ad incrociare che il numero uno valbormidese riesce a respingere, si resta sullo 0-0

2' rigore per il Pietra Ligure! Blanstein al volo trova la respinta con la mano di un difensore biancorosso, Failla senza esitazioni indica subito il dischetto

1' inizia la sfida!

PRIMO TEMPO

Formazioni :

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Moretti, Croce, Spozio, Manfredi, Alò, Bertoni, Bianchi, Brignone, Brovida

A disposizione : Delfino, Basso, Freccero, Frumento, Canaparo, De Matteis, Gavarone, Mombelloni, Prina

Allenatore : Loris Chiarlone

PIETRA LIGURE: Vernice, Andreetto, Pili, Corciulo, Insolito G., Puddu, Dominici, Guaraglia, Varaldo, Blanstein.

A disposizione : Duberti, Aicardi, Rovere, Mehmetaj, Fiorenzo, Guaraglia, D'Aprile, Insolito L., Bolia

Allenatore : Mario Pisano

Arbitro: Giacomo Failla di Genova

Assistenti: Andrea Amadei di Genova - Santina Delfino di Genova