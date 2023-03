Bocce, Targa d'Oro: sale la temperatura in vista della 70° edizione

Ad una dozzina di giorni dalla chiusura delle iscrizioni, sono quasi 800 i giocatori che hanno prenotato un posto nel tabellone della 70ª edizione della Targa d’oro Città di Alassio, manifestazione internazionale di bocce, specialità volo, in programma sabato 15 e domenica 16 aprile nella Città del Muretto e in alcune località limitrofe, tra Pietra Ligure e Diano Marina, entroterra incluso (Garlenda).



Tre le location in cui si giocherà ad Alassio: Palasport Ravizza, Bocciofila Comunale di via Dell’oro e La Fenarina di via Pian del Moro. Per i tre turni conclusivi, in programma dalle 10.30 della domenica al Palaravizza, è prevista la diretta streaming sulla web tv federale topbocce.live.



L’importante “anniversario” di quello che è considerato l’appuntamento più atteso del calendario nazionale sarà celebrato con diverse iniziative collaterali, che richiameranno tanti appassionati ed addetti ai lavori già dalla giornata di venerdì 14. Tra i protagonisti della Targa d’oro ci saranno, come di consueto, i migliori interpreti della disciplina, inclusi diversi campioni e campionesse mondiali in carica, giocatori di grande esperienza e dal passato glorioso, ma anche atleti delle categorie inferiori e tanti giovani.



Maggiori informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sul sito boccealassio.it