Podismo | La Chicchiricchì Run di Pasquetta ritorna a Pietra Ligure

Lunedì 6 aprile ritorna la Chicchiricchì Run di Pasquetta, il classico appuntamento annuale a Pietra Ligure per Runners e Walkers che vogliono anticipare "il merendino" e smaltire il pranzo pasquale, facendo attività fisica.



Un Allenamento di Gruppo per Runners e Walkers e per tutti gli appassionati che decideranno di trascorrere una mattina in allegria e insieme agli altri.



Si corre e si cammina, quindi, partendo da Piazza San Nicolò alle ore 8 lungo un percorso di circa 8 km. per i Runners e 6 km. circa per i Walkers in un'iniziativa aperta a tutti, grandi e piccini, individuali, coppie e famiglie che decideranno di trascorrere una mattina diversa in compagnia dei ragazzi dell'Asd RunRivieraRun, organizzatori dell'Allenamento, con la collaborazione del Comune di Pietra Ligure.

L'evento fa parte del Programma del "Pietra Ligure Family Experience", 40 esperienze uniche, programmatem, da maggio ad ottobre, per valorizzare il binomio tra mare e outdoor.

Alla fine piccola colazione per tutti.



La Chicchiricchì Run é un allenamento senza l'assillo del tempo, dei cronometri e delle classifiche, capofila di un Progetto nato nel 2014 per diffondere la "mission" principale dell'Asd RunRivieraRun, il Progetto "Socializzazione e Benessere", dove la corsa e la camminata diventano il luogo ed il momento per conoscere se stessi e gli altri con attenzione particolare alla propria salute.



Premi ad estrazione, partecipazione ad offerta libera.

Ritrovo ed iscrizioni, presso il Ragno Gonfiabile RunRivieraRun davanti al palco in Piazza San Nicolò, direttamente Lunedì 6 aprile dalle ore 7.00 alle ore 7.55



Per informazioni telefonare allo 019.6898607 o inviare un'email a info@runrivierarun.it





