Calcio. Pugno alla tempia al direttore di gara, arrivano più di tre anni di squalifica per il giocatore della Dinamo Santiago

La delegazione di Chiavari ha emesso pochi minuti fa il proprio verdetto in merito all'ormai (purtroppo) noto caso avvenuto durante Vecchio Castagna - Dinamo Santiago.

Al giocatore ospite sono stati comminati tre anni e tre mesi di squalifica, dopo il pugno rifilato a fine gara al giovane direttore di gara Emanuele Pergola.

Ecco la decisione del Giudice Sportivo

SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2026

Gara sospesa al 48' del 2º tempo; Dal rapporto della gara in oggetto e dal supplemento di rapporto, si evince che il calciatore della Società Dinamo Santiago, E.T. al 48' del 2º tempo, colpiva con un violento pugno all'altezza della tempia dx il Direttore di gara provocandogli un forte dolore con conseguenti giramenti di testa e nausea. Il Direttore di gara, non sentendosi nelle condizioni psicofisiche per proseguire, sospendeva definitivamente la gara con il risultato acquisito sul campo 5-1 in favore della Società Vecchio Castagna. Raccolti i suoi effetti personali, il predetto si recava al Pronto Soccorso.