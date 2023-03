Come superare i litigi di coppia e rafforzare il rapporto di coppia

Quando si tratta di avere una relazione sana, la fiducia e la comunicazione sono i due fattori più importanti. Tuttavia, non è sempre facile. A volte può essere difficile comunicare con il proprio fidanzato o la propria fidanzata e ancora più difficile capire il punto di vista dell'altro, soprattutto nei momenti di dubbio che possono portare a pensare a infedeltà con conoscenti o escort in Italia.

Questo può portare a discussioni e litigi tra le coppie, che spesso sfociano in rotture o divorzi a causa delle scarse capacità di comunicazione o della mancanza di fiducia tra i due partner.

Gestire gli scatti d'ira

Quando si è arrabbiati, è importante evitare di incolpare il partner. Incolpare il partner non fa altro che peggiorare la situazione e ferire i suoi sentimenti.

Invece di incolpare l'altro, cercate di assumervi la responsabilità dei vostri sentimenti e delle vostre azioni. In questo modo, potrete lavorare insieme per trovare soluzioni, invece di litigare su chi ha fatto cosa di sbagliato o di giusto.

È anche importante non mettersi sulla difensiva quando qualcuno si arrabbia con noi, anche se è ingiusto (cosa che a volte accade). Mettersi sulla difensiva ci fa sentire attaccati e porta a più discussioni nelle relazioni o tra amici, perché ora entrambe le parti si stanno difendendo l'un l'altra invece di ascoltare attentamente per capire meglio il punto di vista dell'altro prima di provare qualcosa di nuovo insieme che potrebbe rendere entrambe le parti più felici nel complesso.

Se qualcuno dice qualcosa di negativo su quanto è ingrassato (o su qualsiasi altro argomento), non rispondete accusandolo: "Sai cosa? Anche tu sei grasso! Usate invece parole empatiche come "Mi dispiace" o "Meno male che mi sento ancora bene con me stesso dopo aver preso 5 chili il mese scorso!".

Chiudete la discussione e calmatevi

Quando avete finito di parlare, è importante concludere con una nota positiva. Volete che il vostro interlocutore senta che ha detto la sua e che i suoi sentimenti sono stati ascoltati. Se c'è qualcosa che volete che vi dica, ad esempio delle scuse o delle rassicurazioni, questo è il momento giusto per farlo.

Se le cose sono ancora calde dopo che tutto è stato detto e fatto (e soprattutto se state litigando da un po'), ci sono alcuni passi che potete fare prima di tornare sul ring:

Respirare profondamente: può essere una tentazione tornare sul ring con entrambi i piedi per terra, ma prendersi un po' di tempo per prendere le distanze darà a ciascuno di voi un po' di spazio in cui potrete calmarvi e recuperare la prospettiva su ciò che è successo durante la lite.... e perché eravate così arrabbiati!

Ascoltate la versione del vostro partner

Ascoltare la versione del partner è un passo importante per risolvere una controversia. La prima cosa da fare è ascoltare con attenzione, senza interrompere o giudicare. Non dovete nemmeno difendervi, mettervi sulla difensiva e arrabbiarvi o cercare di spiegare la vostra versione dei fatti mentre il partner sta parlando. Se si ricomincia a discutere dopo aver ascoltato con attenzione, ripetere ciò che si è ascoltato finché non si smette di parlare e chiedere se c'è qualcos'altro che deve essere detto da una delle parti prima di continuare questo processo:

Individuare i motivi di discussione più comuni

Una volta individuati i consueti motivi di litigio, è importante capire che non si tratta di attacchi personali al partner. Al contrario, si tratta di questioni che devono essere affrontate affinché entrambi vi sentiate a vostro agio e felici nella relazione.

Se discutete continuamente su un particolare argomento, cercate di concentrarvi sul problema piuttosto che attaccarvi personalmente. Ad esempio: "Non mi piace che discutiamo spesso di soldi" invece di accusare il vostro partner di essere tirchio o avaro. Questo aiuterà a mantenere le cose civili e a concentrarsi sulla soluzione del problema, piuttosto che fare commenti offensivi sui tratti della personalità o sui difetti del carattere dell'altro (che potrebbero portare a problemi più profondi).

Imparare a tollerare le differenze di opinione

Imparare a tollerare le differenze di opinione è una delle cose più importanti che potete fare per la vostra relazione. Ci saranno momenti in cui voi e il vostro partner non sarete d'accordo su qualcosa. Questo non significa che non vi interessiate l'un l'altro, ma ci sono cose su cui entrambi avete idee diverse. La chiave è trovare il modo migliore per gestire queste situazioni, in modo che non sfuggano di mano e non causino una discussione o un litigio importante tra voi due.

Se il vostro partner ha un'opinione diversa dalla vostra, cercate di non mettervi subito sulla difensiva, ma ascoltate attentamente prima di esprimere pensieri o sentimenti su ciò che è stato appena detto (o scritto).

Chiedere scusa e farlo sul serio

Chiedere scusa è una parte vitale di ogni relazione, ma spesso è difficile farlo in modo sincero e significativo. Se vi sentite sulla difensiva e infastiditi dalle critiche o dalle lamentele del vostro partner, prendetevi un po' di tempo per riflettere su come potete aver contribuito alla situazione. Potreste pensare che il vostro partner sia eccessivamente critico o irragionevole, ed è vero che nessuno vuole che le proprie azioni vengano prese come attacchi personali (soprattutto se sono di lieve entità).

Ma questo non significa che dobbiamo ignorare completamente le nostre mancanze. Quando ci scusiamo per i nostri errori, anche se sembrano piccoli rispetto a quelli del nostro partner, gli dimostriamo che ci teniamo a migliorare le cose tra di noi.

Conclusione

Speriamo che questo articolo vi abbia aiutato a capire come superare i litigi di coppia e rafforzare le relazioni. Vogliamo che sappiate che è possibile far sopravvivere la vostra relazione anche se ci sono disaccordi o litigi tra voi e il vostro partner. Tutto ciò che serve è un po' di pazienza, ascolto e volontà da parte di entrambi. Vi auguriamo il meglio.