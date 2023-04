Canottieri Sabazia a testa alta agli Italiani di Canoa Fondo

La manifestazione organizzata dalla Società ASD The Core Canottaggio Sabaudia, ha visto la partecipazione complessiva di oltre 800 atleti in rappresentanza di 90 società, da tutta Italia.

La Canottieri Sabazia era presente con 8 atleti accompagnati dal tecnico Andrea Tarditi e driver Mauro Capodimonte. La giornata di sabato ha visto gareggiare gli atleti solo su barca singola (K1), mentre la giornata di Domenica gli atleti si sono cimentati su barca multipla (K2 e K4). Nella Giornata di Sabato si sono ben evidenziati Giulio Vaira giunto a ridosso degli atleti facenti parte della squadra nazionale nel K1 Under23, Filippo Spezialetti nel K1 Junior e Ettore Delfino e Pietro Giusto nel K1 Ragazzi. Nella giornata di Domenica un ottimo 5° posto del K4 Under 23, dietro gli equipaggi militari a solo 1 secondo dal 4°. 11° posto per il K2 ragazzi formato Paolo Ricco/Pietro Giusto, 13° il K2 Junior di Filippo Spezialetti/Ettore Delfino. Grande tifo in ultimo per l’atleta di casa cresciuta in casa Sabazia e da qualche anno tesserata per la Marina Militare, Francesca Capodimonte che sfiora il titolo Italiano in K4, vinto per la cronaca dall’equipaggio delle Fiamme Azzurre.

Con questa gara si conclude l’attività invernale basata sul fondo, già dalla prossima gara che si svolgerà a Milano il 23 Aprile, inizieranno le gare sulla velocità (mt. 1.000, 500, 200), riservata a tutte le categorie.

A breve inizieranno le uscite in acqua degli alunni iscritti al progetto “Adotta una Scuola“, oltre 150 ragazzi dell’Istituto Comprensivo Albisole impareranno a manovrare la canoa, da dove usciranno i futuri campioni.