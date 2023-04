Boissano Spring. Debutti e nuovi personali per i portacolori dell'Atletica Val Lerrone

Ai blocchi agonisti più esperti e atleti piccoli e grandi al debutto. Al termine della giornata di sport, che ha visto giungere a Boissano ben 1400 partecipanti, ci sono state soddisfazioni per tutti oltre al piacere di aver partecipato ad un bellissimo MEETING con atleti provenienti dalla Liguria e da tutto il Nord Italia. Presente a Boissano anche il Presidente della Fidal Liguria Carlo Rosiello.

Tempo di debutti in pista per l'atletica Val Lerrone che ha partecipato a BOISSANO SPRING - MEETING DI APERTURA 2023 FIDAL Liguria , organizzato ottimamente dall' Atletica Arcobaleno

La prima soddisfazione, per la neo nata Val Lerrone, è quella di aver potuto schierare una staffetta maschile, mix di atleti di esperienza e debuttanti, conquistando un sesto posto nella 4×100m uomini con Giulio Betti, Giulio Porro, Lorenzo Galletto, Nicolò Parodi con il tempo di 50"63.

Nel vortex, cat. ragazzi, bella prestazione per

Nei 600m cat.ragazzi , buona prestazione anche per Silvio Porro che fa il suo personale con il tempo di 2'19"42.

Leonardo Galletto, al debutto in pista, che è 19º con il tempo di 3'15"0, e Giulio Randone 24° con il tempo di 3'20"62.

Personale e piena soddisfazione negli 80m cat.cadette per Anna Giribaldi, 13º con il tempo di 11"05. Anna si confronta anche con i 300mt ed è tredicesima con il tempo di 45"78. Non è mancata la grinta anche a Giorgia Gandolfo che ferma il cronometro a 55"62.

Debutta nei 200m donne, misura per lei inconsueta, Emma Baradel che fa registrare il tempo di 31"25. Con lei in pista anche Deborah Mustari soddisfatta del suo nuovo personale a 32"56

Negli 800m uomini c'è da registrare il debutto in pista per Lorenzo Galletto con il tempo di 2'28"90.

"Ci sentiamo in dovere di fare i complimenti a tutti indipendentemente dal risultato tecnico - spiegano Andrea Verna, presidente della Val Lerrone e tecnico insieme ad Adina Navradi - Perché è nuovamente emerso un impegno tale da parte di tutti che va oltre a un numero sul cronometro. A un anno e mezzo dalla fondazione, ci possiamo davvero dichiarare soddisfatti anche per questo clima unito e partecipato oltre che per i risultati ottenuti a livello nazionale e regionale".