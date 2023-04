Vela: 51 timonieri della classe ILCA a Varazze per la Coppa Stefano Neri

Si è svolta a Varazze sabato e domenica 1 e 2 aprile 2023 la Coppa Stefano Neri, in ricordo dell’atleta varazzino prematuramente scomparso.

La regata, riservata alla classe ILCA e valida per la Ranking List Zonale, è stata organizzata dal Varazze Club Nautico e Club Nautico Celle, con il patrocinio del Comune di Varazze.

Sono stati 51 i timonieri che si sono dati appuntamento alla Marina di Varazze, così suddivisi: 25 in ILCA 4, 24 in ILCA 6 e 2 in ILCA7.

Sabato, dopo una lunga e paziente attesa a terra, il Comitato di Regata, presieduto dal da Roberto Goinavi, è riuscito a cogliere l’opportunità e portare a casa una bella prova per tutte le flotte.

Domenica, il Comitato e la flotta sono arrivati puntuali sul campo di regata pronti a sfruttare un bel vento da sud est di 10-12 nodi. Purtroppo, già al termine della prima poppa per entrambe le flotte il vento ha perso intensità, ruotando anche di 30 gradi e costretto il CdR ad annullare le prove partite. Tutta la flotta è quindi costretta ad attendere che il vento riprenda la sua intensità. Alle 14, la debole brezza presente fino a quel momento si è completamente ritirata e il CdR ha deciso per mandare tutti a terra.

La classifica invariata rispetto al giorno precedente ha visto quindi affermarsi:

- negli ILCA4 al 1° posto Guglielmo Dilaghi e al 2° Leonardo Curtolo entrambi del CN Andora, seguiti da Marta Sciutto del CN Albenga;

- negli ILCA 6, vince Dario Burlando seguito da Matilde Garaventa entrambi dello YCI. 3° classificato Dario Deambrogio del Varazze Club Nautico.

- negli ILCA 7 vince Marco Superina prevalendo su Jeremy Moutout.

Gli organizzatori ringraziano gli Ufficiali di Regata che sono intervenuti, tutti i soci e i genitori che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.