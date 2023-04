Calcio, Lavagnese. Davide Brunello entra nei quadri bianconeri, sarà Coordinatore tecnico del Settore Giovanile

Importante inserimento nell'organico delle giovanili bianconere: arriva infatti al "Riboli" Davide Brunello, nel ruolo di Coordinatore tecnico e metodologico del Settore Giovanile e dell'Attività di Base.

Un innesto di spessore, fortemente voluto dalla Società e in particolar modo dai Responsabili Walter Noris e Vincenzo Ranieri, oltre che dal DG Giacomo Nicolini. Brunello, nato ad Albenga vanta un'importante esperienza nel mondo del Calcio giovanile. Brunello è stato infatti Responsabile Tecnico delle giovanili di Bari e Carpi, oltre che allenatore per diversi anni di varie leve del Genoa CFC. Nel suo curriculum anche il Patentino "UEFA A", un trascorso da docente e oltre quaranta anni di esperienza durante i quali ha allenato svariate società liguri e non solo nelle principali categorie della LND.

Una figura di supporto e formazione per tutta l'area tecnica bianconera, che metterà a disposizione la propria competenza ed esperienza per migliorare ancora l'approccio al campo dei nostri giovani bianconeri. Si tratta di un arrivo di prestigio che rientra nel solco del percorso di crescita e attenzione al Settore Giovanile/Scuola Calcio messo in atto da oltre un anno a questa parte dalla Famiglia Compagnoni e dal DG Giacomo Nicolini.