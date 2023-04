Giudice Sportivo, Eccellenza. Le sanzioni settimanali, tre società multate

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 12/ 4/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 5/2023

ARENA FABIO (FORZA E CORAGGIO)

Rivolgeva al ddg reiterate espressioni offensive (infrazione rilevata da parte di un AA - sanzione aggravata per il ruolo ricoperto)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FRESIA STEFANO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CASANOVA ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

MARCHETTI CAPASSO FRANCO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CASTRO CID ADRIAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (XII INFR)

ERPEN HORACIO NICOLAS (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

TRACANNA ANDREA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

GARE DEL 16/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 CAMPOMORONE SANT OLCESE

Per il comportamento di un proprio rappresentante, non presente in distinta, il quale, a fine gara, andava faccia a faccia con il ddg, rivolgendogli espressioni ingiuriose e minacciose e continuando fin quando non è stato portato via.

Euro 100,00 FOOTBALL GENOVA CALCIO

Per omessa vigilanza sugli ingressi in zona riservata, tanto che a fine gara, un rappresentante della società ospite, non presente in distinta, andava faccia a faccia con il ddg, rivolgendogli espressioni ingiuriose e minacciose e continuando fin quando non è stato portato via.

Euro 75,00 IMPERIA CALCIO SRL

Per il comportamento dei propri sostenitori in campo avverso, i quali,per tutta la durata della gara, rivolgevano ripetutamente cori ingiuriosi all'indirizzo del ddg.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DONOFRIO ANTONIO (FINALE)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

PIROVANO MARCO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CHIRIACO MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

(Infrazione rilevata da parte di un AA).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CORELLI GABRIELE SILVIO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

LAMONICA MIRAGLIO LORENZO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

RAVONCOLI MIRKO (IMPERIA CALCIO SRL)

GUARCO SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

AGOSTINI STEFANO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BORREANI MARCO GIULIO (ANGELO BAIARDO)

ZAZZERI MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

CILIA GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)

SERINELLI LEONARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CUNEO SIMONE (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

VERONA MARIO (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NONNIS NICHOLAS (CAIRESE)

UGOLINI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

BROLLO GABRIELE STEFAN (FINALE)

DAGNINO DIEGO (FINALE)

GUELFI NICOLA (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

ERPEN HORACIO NICOLAS (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

PICCARDO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (XI INFR)

DEL PADRONE LORENZO (CANALETTO SEPOR)

TADDEI MAX (IMPERIA CALCIO SRL)

MARCHETTI CAPASSO FRANCO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

PIROZZI JORDI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ILARDO GIACOMO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MARRALE GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

CHIARLONE LORENZO (FINALE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GRANDI ALESSIO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BATTAGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

MERIALDO FEDERICO (ANGELO BAIARDO)

BERRETTA FRANCESCO (CAIRESE)

ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

RIGGIO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

AVELLINO GIACOMO (LAVAGNESE 1919)

OWUSU ANSAH DERRICK (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

SCALZI STEFANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

MOI MIRKO (ALBENGA 1928)

CATTERINA GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

FONTANA MATTEO (CAIRESE)

ARZARELLO DARIO (FINALE)

ARENA MANUEL RICCARDO (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

FERRARI DAVIDE (ANGELO BAIARDO)

CHIRONE PIETRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

FROLLA FRANCESCO (CANALETTO SEPOR)

VILLA FILIPPO (CANALETTO SEPOR)

PALMISANO DANIEL (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ORLANDO STEFANO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MAGLIONE GIANMARIA (FORZA E CORAGGIO)

PICASSO MATTEO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)