Rari Nantes Savona. Recupero ok con il Bogliasco, vittoria per 19-15

La BPER Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con il Netafim Bogliasco, nella piscina “Vassallo”, l’incontro valevole per il recupero della 25^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto.

19 a 15 è stato il risultato finale in favore dei

biancorossi di Alberto Angelini.

Il prossimo impegno della BPER R.N. Savona sarà con la 26^ ed ultima

giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1. I savonesi

giocheranno, infatti, nella piscina “Zanelli” di Savona con il Telimar Palermo sabato 22 aprile alle ore 15,00.



Questo il tabellino della partita.



NETAFIM BOGLIASCO – BPER R.N. SAVONA 15 – 19

Parziali (2 – 4) (4 – 4) (5 – 4) (4 – 7)



TABELLINO

Formazioni

NETAFIM BOGLIASCO: Prian, Bottaro, Broggi Mazzetti 1, Gavazzi 1,

Blanchard 3, Guidaldi 2 (di cui 1 su rigore), Mudrazija, Brambilla Di

Civesio, Boero 1, Radojevic 5 (di cui 1 su rigore), Puccio 2, Canepa, Di Donna.

Allenatore Daniele Magalotti.



BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi, Patchaliev 2, Giovanetti, Panerai 2, Rizzo 2, Caldieri 1, Bruni 4 (di cui 1 su rigore), Campopiano 4 (di cui 1 su rigore), Guidi 1, Durdic 1, Lanzoni 2, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri Marco Ercoli di Montelparo (FM) e Fabio Ricciotti di Roma.



Delegato Fin: Riccardo Vitiello di Livorno.



Superiorità numeriche:

NETAFIM BOGLIASCO: 8 / 16 + 3 rigori di cui 2 realizzati.

BPER R.N. SAVONA: 8 / 18.+ 2 rigori realizzati.



Note:



Usciti per 3 falli: Brambilla Di Civesio (Bogliasco) nel 1° tempo;

Broggi Mazzetti (Bogliasco) nel 4° tempo; Guidi e Caldieri (Savona) nel 4° tempo.



A 7'40” dalla fine del 1° tempo Nicosia para un rigore a Radojevic

(Bogliasco).

Ad inizio del 3° tempo il Savona ha sostituito in porta Nicosia con Da Rold.

Nel 3° tempo è stato ammonito per proteste l'allenatore del Bogliasco, Magalotti.

Nel 4° tempo il Bogliasco ha sostituito in porta Prian con Di Donna.