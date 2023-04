Rugby Ligure: il programma del fine settimana, a Savona arriva il Varese

La classifica di Serie A parla chiaro e, purtroppo, le due squadre liguri rischiano entrambe la retrocessione. A tre giornate dalla conclusione del torneo nazionale arriva il tanto atteso derby fra CUS Genova e Pro Recco, in programma domenica allo Stadio Carlini-Bollesan. Da questo incontro, se scaturisse un’affermazione dei rivieraschi, gli stessi eviterebbero la retrocessione immediata accedendo ai play out, mentre il CUS sarebbe matematicamente retrocesso in Serie B. Logicamente una vittoria dei padroni di casa cambierebbe la situazione e molto probabilmente fino all’ultima giornata rimarrebbe l’incertezza. Dopo il derby di domenica il Recco avrà ancora a disposizione un test casalingo con il VII Torino e la trasferta con la capolista Parabiago, mentre il CUS Genova avrà da giocare un solo test in casa del Biella. Intanto sempre al Carlini-Bollesan, ma sabato sera (ore 18,00) è in programma l’attesissimo confronto fra gli Under 17 delle Province dell’Ovest e il Livorno. Per la prima volta il club degli “Orsi” accede ad una Fase Nazionale giovanile e se riuscisse a superare il turno, che prevede la gara di ritorno in terra toscana il sabato seguente, dovrebbe incontrare la vincente di un altra partita. In programma nel week-end anche gare in tutte le altre categorie, Seniores e giovanili, mentre a Sanremo andrà in scena la due giorni dedicata al Festival del Rugby per le categorie Under 7/9/11/13 organizzato dal Sanremo Rugby. Sabato pomeriggio sul Comunale di Pian di Poma scenderanno in campo le categorie Under 13 e Under 7, mentre la domenica sarà dedicati ai tornei riservati ad Under 11 e Under 9.





SERIE A GIRONE 1 (IX GIORNATA RIT.) domenica h. 15,30

CUS Genova – AIRCOM Recco (Carlini-Bollesan di Genova arb. Palombi L.)

Parabiago – A.S.R. Milano

Noceto – Parma

Biella – PROBIOTICAL I Centurioni

Amatori Alghero – TK GROUP VII Torino

CUS Milano in sosta

CLASSIFICA: Parabiago punti 68, Noceto 60, CUS Milano 57, I Centurioni 53, A.S.R. Milano 50, Biella 46, VII Torino e Parma 43, Alghero 30, Pro Recco 13, CUS Genova 9.

SERIE B – GIRONE 1 (VIII GIORN. RIT.) domenica h. 15,30

Savona – Varese (Fontanassa di Savona arb. D’Orsi A.)

Bergamo – Amatori&Union Milano

Tutto Cialde Lecco – PROBIOTICAL Amatori Novara

Unione Monferrato – Ivrea

Piacenza – Amatori Capoterra

Olbia in sosta

CLASSIFICA: Unione Monferrato punti 73, Amatori&Union Milano 69, Capoterra (*) 58, Lecco (*) e Bergamo 52, Piacenza 41, Savona 28, Ivrea 23, Varese 20, Olbia e Novara punti 12.

(*): da recuperare

SERIE C PROMOZ. G. 4 (V GIORN. RIT.) domenica h. 15,30

Rivoli – Province dell’Ovest (Natta di Rivoli (TO) arb. Savio P.)

Stade Valdotain – DR FERROVIARIA Spezia (Comunale di Sarre (AO) arb. Dumitru S.)

Biella cad. – Volpiano

Rho – San Mauro

CLASSIFICA: Rho punti 55, Stade Valdotain 44, San Mauro 39, RC Spezia 27, Rivoli 25, Volpiano 11, Biella cad. (*) 7, Province dell’Ovest (*) punti 6.

(*): da recuperare

SERIE C POULE 1 INTERREGIONALE (IV GIORNATA RIT.) COPPA MARE E MONTI domenica h. 15,30

Amatori Genova – Alessandria (Comunale di Casella (GE) arb. Cassinelli I.)

UR Riviera – CUS Genova cad. (posticipata al 30/4)

CUS Piemonte Orientale – Lions Tortona (C.S. CUSPO di Alessandria arb. Fasciolo D.)

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 31, CUS Genova cad. 30, Lions Tortona 25, CUS Piemonte Orientale 21, UR Riviera 16, Alessandria punti 2.

UNDER 19 PIEMONTE/LIGURIA II FASE GIRONE A (1 G. RIT) domenica h. 12,30

Biella – VII Torino

Pro Recco – Unione Monferrato (rinuncia Pro Recco)

CLASSIFICA: VII Torino punti 15, Unione Monferrato 11, Biella 0, Pro Recco - 4.

UNDER 17 BARRAGE FASE NAZIONALE – ANDATA

sabato h. 18,00

Province dell’Ovest – Livorno (Stadio Carlini-Bollesan di Genova arb. Costa A.)

UNDER 17 TERZA FASE INTERREGIONALE (I GIORNATA)

domenica h. 12,30

Amatori Genova – Seregno (Comunale di Casella (GE) arb. Borgo D.)

San Mauro – Franciacorta

UNDER 17 GIRONE A (I GIORNATA RITORNO)

U.R.P. Alessandria – Stade Valdotain (sab. h. 16,30)

CUS Genova – Biella (dom. h. 11,00 Stadio Carlini-Bollesan di Genova arb. Anselmi M.)

CLASSIFICA: Biella, Stade Valdotain e CUS Genova punti 10, U.R.P. Alessandria punti 1.





UNDER 17 GIRONE B (III GIORNATA)

Rivoli – Cuneo Pedona (sab. h. 16,30 Coppino di Alba (CN) arb. Giovinazzo D.)

Savona – Province dell’Ovest n.2 (dom. h. 11,00 Fontanassa di Savona arb. Catano M.)

UR Riviera – Volvera (dom. h. 12,30 Pino Valle di Imperia arb. Ardoino Al.)

CLASSIFICA: UR Riviera punti 10, Rivoli 7, Cuneo Pedona, Province dell’Ovest n.2 e Volvera 5, Savona punti 2.

UNDER 15 III FASE CONSOLIDAMENTO (XIX G.) sabato

Pro Recco/RC Spezia – CUS Genova n.2 (h. 16,30 Marchesani di Calvari (GE) arb. Poggi D.)

Alba – Amatori Genova – Province dell’Ovest (h. 15,30 Coppino di Alba (CN) arb. Merenda M.)

UNDER 13 III FASE-CONSOLIDAMENTO (SABATO)

A Genova Stadio Carlini-Bollesan h. 15,30 (org. CUS Genova): Cus Genova, Amatori Genova